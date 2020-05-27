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上海浦東外資 一季度逆勢上揚
新冠肺炎疫情影響全球經濟，但上海浦東的投資吸引力卻不減。上海市浦東新區官方25日發布數據顯示，1至4月浦東實到外資29.48億美元，同比增長22.8%，且今年以來一直保持逆勢上揚，高速增長。
中新社報導，從近三年數據看，2020年一季度浦東新區實到外資增長36.6%，創下近三年歷史新高。上海市浦東新區統計局表示，進一步分析浦東利用外資情況，可以看到「八高一快」的鮮明特點。
「一快」是指增速快：實到外資1月增長59.8%，1-2月增長30.9%，1-3月增長36.6%，持續高速增長。「八高」是指佔全市比重高、大項目佔比高、重點區域佔比高、第三產業佔比高、資金來源地香港佔比高、增資項目佔比高、合資比重在提高、季度增速創近三年新高八個特點。
今年以來，浦東實到外資佔上海全市比重保持在45%以上，發揮了「壓艙石」作用。1至4月實到外資中，資金來源地是香港的項目有102個，利用外資20.66億美元，佔比70%。由此可見，香港地區仍然是浦東利用外資的重要通道和資金來源地。
大項目對浦東利用外資帶動作用同樣明顯。1至4月，浦東1億美元以上的大項目共7個，總金額達17.22億美元，佔全區比重58.4%；1000萬美元以上的大項目共39個，總金額達28.12億美元，佔全區比重95.3%，1000萬美元以上的外資企業戶均投資規模達7209萬美元，遠高於去年同期戶均5895萬美元的水平。
從利用外資的主要行業來看，第三產業是利用外資重要增長點。與此同時，增資仍然是浦東利用外資的重要方式，1至4月，浦東利用外資中屬於增資的佔62.4%，特別是7個1億美元以上的大項目，屬於增資的有5個，資金佔比達到74.4%。
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