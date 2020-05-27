漳州吉他基地助陣 台企躍國際大廠

「從最初地價、勞動力的優勢，到後來看好大陸市場。政府的貼心服務更把我留在這裡」。鈺豐樂器（福建）有限公司董事長、台商陳永茂回憶起在大陸20多年的創業歷程時說。

中新社報導，鈺豐樂器位於福建省漳州市南靖縣，是一家台資吉他企業。陳永茂說，目前工廠每月可生產尤克里里5.2萬把，最高時約佔全球尤克里里市場份額的18%，成為尤克里里全球最大產值工廠、最大研發生產基地。

陳永茂說，目前公司產品以尤克里里、吉他、竪琴、木質陶笛為主，產品94%出口至歐美、非洲等30個國家和地區。去年，公司在美國《音樂貿易》（Music Trades）雜誌公布的全球樂器廠商中排名第216名。

陳永茂家族三代人投身木質樂器製作，潛心研發50多年。1992年，陳永茂跟隨家族企業來到漳州發展，2004年在南靖創辦鈺豐樂器。

上世紀90年代，多家台資吉他企業落戶漳州，漳州逐漸形成吉他上下游產業鏈，成為大陸第三大吉他生產製造基地。

作為最早一批來到漳州投資樂器產業的台商，陳永茂表示，語言、文化等與台灣相通，地理位置相近，是漳州吸引台資的優勢。

從初到大陸的些許不適應，到如今成為當地知名企業，陳永茂將正能量文化帶到員工家庭。陳永茂注重企業文化，舉辦員工聯誼、中秋博餅等活動；善待員工，設立員工教育基金、醫療基金，現在工廠有近70對員工夫妻。

走進鈺豐樂器的廠區，道路名字引人矚目：感恩大道、善解路、知足路、包容巷、向善路……陳永茂說，公司從創立之初，就將慈善、孝道注入企業文化，積極參與社會公益服務，鼓勵農村青年創業者回饋家鄉、回饋社會。

陳永茂表示，近年來，公司加大研發，拓寬拉丁美洲市場，去年產值達7000多萬元人民幣。今年由於新冠肺炎疫情蔓延，海外訂單延遲收貨，高單價樂器銷量也減少了。

疫情也讓許多推廣計畫擱置。面對疫情帶來的困難，陳永茂認為也是企業沉澱的好時機，將加快企業自動化進程，注入新活力，迎接挑戰。幾天前，公司獲得樂器機械設備及其零部件模具的研發生產許可，投入的10台數控車床機械臂已組裝4台。陳永茂信心滿滿，希望能在小眾樂器市場再拿幾個世界第一。

陳永茂的姐姐和兩個弟弟都在漳州創辦樂器企業，兒子也在大陸發展。一家人以商引商，吸引不少台資企業與專業技術人員來到大陸。

作為漳州市台商投資企業協會常務副會長，陳永茂希望大陸惠台措施放寬企業標準，讓更多台企受益。他說，兩岸一家親，兩岸人民安居樂業、生活穩定，是百姓最大的期望。