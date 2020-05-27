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珠三角新基建 助5G產業鏈成長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「新基建」正在為中國大陸經濟發展帶來新的機遇。在「新基建」的大背景下，珠三角多家5G產業鏈企業呈現逆勢增長的趨勢。

新華社報導，「新基建」成為「新發展」的有力抓手。在南沙自貿區發布的203個區重點建設項目計畫中，以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新基建項目有54個。

位於南沙自貿區的雲從科技集團股份有限公司是孵化自中國科學院的人工智能獨角獸企業。5月初，雲從科技與廣州市政府達成合作，將共建人機協同開放平台，打造廣州智慧城市智能運行中樞。

順應國家加大「新基建」投資力度的大趨勢，科技型企業都卯足了勁加大研發投入。

「我們將進一步加大研發投入，今年預計投入6000萬元（人民幣，下同）。」廣東大普通信技術有限公司時鐘產品線總經理劉朝勝說，公司主營高端芯片、時鐘模組等時鐘及射頻器件產品業務，通過15年的積累，已經與華為、愛立信、諾基亞、中興通訊等全球1000多家通信設備客戶合作。

他說，作為一家高新技術企業，加大研發投入、掌握核心技術無疑是企業的生命線。在國家減稅降費等政策加持下，企業瞄準5G新基站建設方向，持續加大科研力度，2月份發布了高技術含量的時鐘及射頻等多款新產品，全球採購訂單隨之而來，第一季度公司及下屬子公司的已接訂單和招標份額已達到全年目標的87.5%，預計全年將有大幅增長。

疫情發生以來，廣東一面加大投資力度促進「新基建」發展，為經濟發展注入新動能；一面創新落實減稅降費政策，確保「該減的減到位，該免的免到位，該緩的緩到位」，全力支持企業復工復產。據統計，今年一季度廣東累計減稅降費693億；1-4月全省共為出口企業辦理出口退稅790.4億元。

今年的政府工作報告明確提出，加大減稅降費力度。強化階段性政策，與制度性安排相結合，放水養魚，助力市場主體紓困發展。

「困難只是暫時的，我們現在已經度過了低谷期。」珠三角一家科技企業的負責人表示，「企業正朝著產能提升、持續發展的夏天邁進。」

廣東 生命線

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