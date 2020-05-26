美團點評收漲逾10% 股價創歷史新高

香港恒生指數今（26）日收漲1.88%，美團點評收漲10.4%，股價創歷史新高，總市值逾港幣8,000億元。

萬得通訊社報導，由於美團點評25日發布的第一季業績超預期，股價今大漲10.4%，以全天最高價港幣138.9元收盤，創上市新高，市值達港幣8,093億元，位居港股市場第11名。

美團點評第一季主要財務數據顯示，公司總收入為人民幣167.5億元，年減12.6%，營收超出市場預期；淨虧損人民幣15.79億元，市場預期淨虧損16.41億元，去年同期淨虧損14.3億元；第一季調整後淨虧損人民幣2.2億元，去年同期虧損10.5億元，虧損收窄79.4%，第一季美團經調整虧損大幅降低，超出市場預期。

整體來看，無論是營收還是淨虧損規模，都優於市場的預期，尤其是經調整後的淨虧損，比去年同期大幅減少近八成，這在新冠肺炎疫情對經濟造成全面衝擊的大背景下，表現可謂非常出色。

美團表示，疫情同時也推動行業線上化，加速本地生活服務商戶的數位化進程，進一步堅定公司面向未來投入的決心。

交銀認為，美團將保持復甦態勢，收入增長的主要驅動力來自外賣廣告業務的貨幣化率提升。因此該行上調2020/21年收入預測約3%；富瑞發表研究報告稱，美團點評首季盈利超預期，各業務的收入均優於預期。餐飲外賣業務方面，隨著品牌餐廳數量增加，預計將在第二季恢復正增長。美銀美林重申買入評級，調升美團的2020-2021盈利預測，將目標價提升25%至港幣143元。

以最新收盤總市值來看，Wind數據顯示，大陸上市企業中，有16家上市公司總市值超過人民幣5,000億元，而美團點評以接近7,500億的市值擠入前12名，且成為大陸第三家市值跨過1,000億美元門檻的互聯網公司，前兩家分別是阿里巴巴和騰訊控股，也是目前大陸上市公司中，市值規模最大的兩家。