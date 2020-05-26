天貓618拉開帷幕 首小時預售成交額年增逾5倍

作為疫情後最大型活動，今年天貓618從5月25日零時開始商品預售，6月1日零時正式售賣，活動一直持續到6月20日，消費動力一下子爆發，今年活動預售的首小時成交額，較去年預售活動首小時的成交額增長約515%。

其中，消費電子及家居裝修兩大行業的成交額僅用約7分鐘已經超過人民幣1億元；美妝行業的成交額更在7分鐘內突破人民幣5億元大關。

阿里巴巴集團副總裁、天貓平台營運事業部總經理劉博說：「過去一個財年裡，天貓上誕生2,200個銷售額過人民幣1億元的品牌，這個數字會在天貓618期間進一步擴大。」

他預計，天貓618將可以幫助商家打贏疫情後的「回血之戰」，為商家下半年的發展帶來寶貴的希望。

參加今年天貓618的品牌已經超過10萬家，共提供超過1,000萬款折扣商品，兩項數字都打破歷屆活動紀錄。

今年天貓618的「滿減優惠」會在去年「滿人民幣300元減人民幣30元」基礎上加碼至「滿人民幣300元減人民幣40元」，消費者無需提前領取購物津貼，下單自動扣減。

除了「滿減優惠」及折扣，天貓618將提供購物消費券，讓消費者付款時直接在優惠價格基礎上減免消費券相應額度。

南韓品牌MLB電商及數字化總監吉侗說：「天貓618是全年非常重要的年中購物狂歡，也是我們整體回血的一個機會。」他表示，MLB將會在天貓618期間，在品牌旗艦店的基礎上加開一個兒童服飾旗艦店，開拓大陸的童裝市場。

今年天貓618會透過技術和商業的創新帶來全新的消費體驗，讓線下零售、家居等行業能夠參與活動，包括首次開放3D實景購物技術、提升同城配送服務、聯動約50個線下商圈共1萬家線下門店集體登陸淘寶直播等。

淘寶直播將在活動期間，有超過300位明星藝入加入主播陣容；超過600位總裁級的企業管理層，已經預先安排天貓618的檔期，在淘寶直播「帶貨」推銷；以及天貓618將於5月29日啟動互動遊戲「理想生活列車」，讓大陸農產品在消費者互動中亮相，興農助農。

泰國、俄羅斯、智利及馬來西亞等9個國家，將會分階段進駐天貓及開設「國家旗艦店」，其中泰國政府以天貓618的契機，首次在天貓開設「國家旗艦店」，主營榴蓮、桂圓及山竹等泰國時令鮮果食品。

5月15日，泰國還開通了一條大陸-泰國鐵路專列，讓泰國的時令食品能夠更有效率地運到中國大陸。