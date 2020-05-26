易綱：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力

人民銀行行長易綱廿六日表示，新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有衝擊，對大陸銀行信貸資產品質造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。

易綱在兩會被採訪時中表示，，由於不良貸款風險暴露存在一定滯後，加上疫情以來銀行對企業延期還本付息等政策，未來業界可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力，而疫情亦對中國國際收支和跨境資本流動帶來不確定性。

易綱指出，人行會在恢復經濟和防控風險之間，加大宏觀政策逆週期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務，支持特別是中小銀行多管道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構穩健性，而目前重點領域突出風險得到有序處置，系統性風險上升勢頭有效遏制，金融業總體平穩健康發展。

另外，易綱表示，新冠肺炎疫情並未打亂中國金融市場開放節奏。對於數位貨幣，他指稱，還沒有正式推出時間表。

易綱表示，人民銀行將繼續深化貸款市場報價利率(LPR)改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導管道，推動降低貸款實際利率，支援實體經濟發展，同時亦會有序推進存量貸款基準轉換。

他表示，自啟動改革完善LPR形成機制以來，利率市場化改革取得重要進展，貸款市場利率整體下行，部分銀行主動下調存款利率。

他又指出，改革使貨幣政策傳導效率明顯增強。易綱透露，本月中旬，新發放貸款中，利率低於原貸款基準利率0.9倍的佔比為35.3%，是LPR改革前近4倍，貸款利率的隱性下限已被打破。而上月企業貸款平均利率為4.81厘，較去年7月，亦即LPR改革前下降0.51個百分點，5月份預計繼續下降。

易綱表示，人行已縮短貨幣政策傳導鏈，提高企業融資的「直達性」。他接受央行旗下《金融時報》訪問時提到，未來會增加小微企業信用貸款支援力度、改進政府性擔保機制、加大債券市場融資支持、引導公司信用類債券淨融資，按年多增1萬億元人民幣，釋放更多信貸資源支持小微企業。

易綱表示，至上星期日3000億元人民幣專項再貸款，已支援銀行向7000多間重點企業，累計發放優惠貸款近2800億元，財政貼息後企業實際融資利率約1.25厘。