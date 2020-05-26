聽新聞
test
0:00 / 0:00

易綱：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共人民銀行行長易綱警告：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力。（新華社資料照片）
中共人民銀行行長易綱警告：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力。（新華社資料照片）

人民銀行行長易綱廿六日表示，新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有衝擊，對大陸銀行信貸資產品質造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。

易綱在兩會被採訪時中表示，，由於不良貸款風險暴露存在一定滯後，加上疫情以來銀行對企業延期還本付息等政策，未來業界可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力，而疫情亦對中國國際收支和跨境資本流動帶來不確定性。

易綱指出，人行會在恢復經濟和防控風險之間，加大宏觀政策逆週期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務，支持特別是中小銀行多管道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構穩健性，而目前重點領域突出風險得到有序處置，系統性風險上升勢頭有效遏制，金融業總體平穩健康發展。

另外，易綱表示，新冠肺炎疫情並未打亂中國金融市場開放節奏。對於數位貨幣，他指稱，還沒有正式推出時間表。

易綱表示，人民銀行將繼續深化貸款市場報價利率(LPR)改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導管道，推動降低貸款實際利率，支援實體經濟發展，同時亦會有序推進存量貸款基準轉換。

他表示，自啟動改革完善LPR形成機制以來，利率市場化改革取得重要進展，貸款市場利率整體下行，部分銀行主動下調存款利率。

他又指出，改革使貨幣政策傳導效率明顯增強。易綱透露，本月中旬，新發放貸款中，利率低於原貸款基準利率0.9倍的佔比為35.3%，是LPR改革前近4倍，貸款利率的隱性下限已被打破。而上月企業貸款平均利率為4.81厘，較去年7月，亦即LPR改革前下降0.51個百分點，5月份預計繼續下降。

易綱表示，人行已縮短貨幣政策傳導鏈，提高企業融資的「直達性」。他接受央行旗下《金融時報》訪問時提到，未來會增加小微企業信用貸款支援力度、改進政府性擔保機制、加大債券市場融資支持、引導公司信用類債券淨融資，按年多增1萬億元人民幣，釋放更多信貸資源支持小微企業。

易綱表示，至上星期日3000億元人民幣專項再貸款，已支援銀行向7000多間重點企業，累計發放優惠貸款近2800億元，財政貼息後企業實際融資利率約1.25厘。

易綱 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

防肺炎也要防非洲豬瘟 新北提供測溫槍落實烹煮廚餘

中國央行2018年以來降準12次 釋放34兆元

大陸在渤海發現億噸大油田 可供百萬輛車行駛逾20年

買頭等艙再退票 大陸粉絲追星堵塞機場成災難

相關新聞

人行將創新貨幣政策

中國人民銀行行長易綱昨（26）日指出，大陸內需市場廣闊，經濟持續向好的基本面不會改變，但疫情衝擊前所未有，特別是第2季，...

騰訊拚新基建 五年砸2.1兆

騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生昨（26）日宣布，騰訊未來五年將投入人民幣5,000億（新台幣2.1兆元），用於新基建的...

人行重啟逆回購 放錢420億元

中國人民銀行昨（26）日開展7天期人民幣100億元（約新台幣420億元）逆回購操作，中標利率2.20%，這是時隔近兩個月...

人行：數位幣發行 沒有時間表

中國人民銀行領跑全球央行，5月已落地試點數位貨幣，人行行長易綱昨（26）日指出，數位人民幣正式發行沒有時間表，目前試點則...

陶冬：陸經濟可能下行調整

針對大陸國務院總理李克強在全國人大提出的工作報告，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，官方可能在就業和民生不出問題的情...

深圳PCB台企總座 意外身亡

在印刷電路板（PCB）產業中頗有名氣的深圳松維電子總經理魏嘉政，日前傳出意外身亡，由於事發前，深圳松維電子受疫情衝擊，魏...

福建經濟總量首次超越台灣 張志軍認為特別值得一提

大陸全國人大代表、海協會會長張志軍日前接受專訪時表示，福建省2019年地區生產總值首次超過台灣，是歷史性突破，對對台工作...

香港地產股愁雲慘霧 淨值比僅0.42倍

香港地產股一片愁雲慘霧，尤其是大地主級上市公司；由於投資人擔憂香港的前途，使地主類地產股的價格降到金融海嘯以來最低水準。

Uber擬將亞太地區總部遷至香港

Uber今（26）日宣布計畫將公司亞太地區總部由新加坡遷至香港，並在香港建立科研和工程中心，創造更多就業機會，長遠加強本...

天貓618拉開帷幕 首小時預售成交額年增逾5倍

作為疫情後最大型活動，今年天貓618從5月25日零時開始商品預售，6月1日零時正式售賣，活動一直持續到6月20日，消費動...

易綱：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力

人民銀行行長易綱廿六日表示，新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有衝擊，對大陸銀行信貸資產品質造成一定下遷壓力，部分中小...

港股半日飆429點 藍籌全線揚

港股今（26）日早盤反彈逾400點，重返23,000大關，恒指上午收23,381，反彈429點，漲1.87%。

熱門新聞

肺炎疫情壓垮？！深圳台企PCB廠總座驚傳意外身亡

賭王何鴻燊一生娶四房育十七子女 曾因財產狀告妻女

何鴻燊逝世享耆壽98歲 旗下4家上市公司股價大漲

澳門「賭王」何鴻燊逝世 資產最高達2.1兆元

澳門「賭王」何鴻燊病逝 四房家人聯合聲明

林鄭月娥：香港機場6月1日恢復轉機服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。