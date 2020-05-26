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一場暴雨 廣汽本田再傳大量新車慘遭水淹

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣汽本田稱，所有泡水車都不會流入市場。（截圖自《澎湃新聞》視頻）
廣汽本田稱，所有泡水車都不會流入市場。（截圖自《澎湃新聞》視頻）

上周四晚間至次日上午，廣州下起暴雨到大暴雨，導致多個地區淹水，包括廣汽本田增城工廠員工停車場和產品停車場也遭受波及，許多剛出廠的新車瞬間淪為泡水車。

大陸財經網指出，從網上曝光的圖片來看，當中不乏冠道（Avancier ）、雅閣（ACCORD）、皓影（Breeze）、繽智（VEZEL）等主流車型，嚴重的甚至淹沒半個車身。

不過，廣汽本田稱，所有泡水車都會內部處理，不會流入市場。

經濟觀察網指出，廣汽本田已經不是第一次遭遇類似事件。2016年6月，同樣在增城工廠，也有數百輛廣汽本田車輛因大雨慘遭水淹。

隨後，廣汽本田在一則名為「部分產品車浸泡受損情況聲明」的公告中表示，「我們將嚴格排查並鄭重承諾，浸泡受損的車輛不會進入銷售渠道。」

報導指出，被水浸泡過的車輛若不進行規範處理，在後續使用時將存在很大的安全隱憂。因積水對車輛的電子系統、發動機、內裝等都會造成不同程度損害，隨著使用時間拉長，各種問題將會一一浮現。

按車廠的標準處理流程，一般泡水新車在修復後可達到符合新車標準後，前述風險將會降低許多。由於品質符合標準，且價格遠低於正常售價，車廠內部員工甚至會將這些車輛視為「福利車」。

汽車行業觀察員張志良對財經網表示，在廣州，大雨、暴雨在夏季十分常見，廣汽本田竟在四年後又發生工廠內車輛遭水淹的情況，多少說明廣汽本田管理上存在疏忽漏洞。

今年第1季，廣汽本田在中國大陸的累計銷量僅10.18萬輛，較去年同期大幅衰退46.18%，幅度高於大陸整體乘用車市場下滑45.4%，估計將影響廣汽本田2020年77.1萬輛銷售目標的達成。

本田 暴雨 停車場

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