聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸在渤海發現億噸大油田 可供百萬輛車行駛逾20年

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為位於渤海灣的埕北油田，工作人員早前在檢修設備的景況。（新華社）
圖為位於渤海灣的埕北油田，工作人員早前在檢修設備的景況。（新華社）

據中國網報導，中國海洋石油集團有限公司在位於渤海萊州灣北部地區的「墾利6-1油田」，探明的石油儲量超過1億噸，為中國渤海萊州灣北部地區第一個億噸級大型油田，對於保障中國能源安全、穩定東部油田產量、推動環渤海經濟帶發展具有重要意義。

報導稱，「墾利6-1油田」隸屬中國海上最大油田渤海油田。自1970年代末開始，該地區歷經40餘年多輪勘探，效果均不理想，所發現的油田儲量規模小、分布不集中，無法建立有效開發體系。

但近年來，渤海油田科研人員在勘探理論和地質認識上大膽創新，摸清了油氣藏的富集規律和勘探方向，在該地區斬獲億噸級探明地質儲量油田。

中國海油天津分公司總地質師薛永安表示，「墾利6-1油田」的發現是中國海油在勘探領域解放思想和轉變思路的成果，打破了萊州灣北部地區40餘年無商業油氣發現的局面。

報導稱，近兩年，中國海油已在該油田鑽探42口勘探井。經證實，「墾利6-1油田」具有儲量規模大、油品好、測試產能高等特點，含油面積超100平方千米。

按照原油常規採收率計算，「墾利6-1油田」開採出的原油提煉成汽柴油後，將可供100萬輛汽車行駛20餘年，油田投產後將會帶來非常可觀的社會和經濟效益。

延伸閱讀

買頭等艙再退票 大陸粉絲追星堵塞機場成災難

港媒：大陸涉台法律或有動作 並將修「反國家分裂法」

陸研究員謝郁：大陸對台有定力和耐心

中共十八大後 台企淨增1.9萬個

相關新聞

人行將創新貨幣政策

中國人民銀行行長易綱昨（26）日指出，大陸內需市場廣闊，經濟持續向好的基本面不會改變，但疫情衝擊前所未有，特別是第2季，...

騰訊拚新基建 五年砸2.1兆

騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生昨（26）日宣布，騰訊未來五年將投入人民幣5,000億（新台幣2.1兆元），用於新基建的...

人行重啟逆回購 放錢420億元

中國人民銀行昨（26）日開展7天期人民幣100億元（約新台幣420億元）逆回購操作，中標利率2.20%，這是時隔近兩個月...

人行：數位幣發行 沒有時間表

中國人民銀行領跑全球央行，5月已落地試點數位貨幣，人行行長易綱昨（26）日指出，數位人民幣正式發行沒有時間表，目前試點則...

陶冬：陸經濟可能下行調整

針對大陸國務院總理李克強在全國人大提出的工作報告，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，官方可能在就業和民生不出問題的情...

深圳PCB台企總座 意外身亡

在印刷電路板（PCB）產業中頗有名氣的深圳松維電子總經理魏嘉政，日前傳出意外身亡，由於事發前，深圳松維電子受疫情衝擊，魏...

福建經濟總量首次超越台灣 張志軍認為特別值得一提

大陸全國人大代表、海協會會長張志軍日前接受專訪時表示，福建省2019年地區生產總值首次超過台灣，是歷史性突破，對對台工作...

香港地產股愁雲慘霧 淨值比僅0.42倍

香港地產股一片愁雲慘霧，尤其是大地主級上市公司；由於投資人擔憂香港的前途，使地主類地產股的價格降到金融海嘯以來最低水準。

Uber擬將亞太地區總部遷至香港

Uber今（26）日宣布計畫將公司亞太地區總部由新加坡遷至香港，並在香港建立科研和工程中心，創造更多就業機會，長遠加強本...

天貓618拉開帷幕 首小時預售成交額年增逾5倍

作為疫情後最大型活動，今年天貓618從5月25日零時開始商品預售，6月1日零時正式售賣，活動一直持續到6月20日，消費動...

易綱：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力

人民銀行行長易綱廿六日表示，新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有衝擊，對大陸銀行信貸資產品質造成一定下遷壓力，部分中小...

港股半日飆429點 藍籌全線揚

港股今（26）日早盤反彈逾400點，重返23,000大關，恒指上午收23,381，反彈429點，漲1.87%。

熱門新聞

肺炎疫情壓垮？！深圳台企PCB廠總座驚傳意外身亡

賭王何鴻燊一生娶四房育十七子女 曾因財產狀告妻女

何鴻燊逝世享耆壽98歲 旗下4家上市公司股價大漲

澳門「賭王」何鴻燊逝世 資產最高達2.1兆元

澳門「賭王」何鴻燊病逝 四房家人聯合聲明

林鄭月娥：香港機場6月1日恢復轉機服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。