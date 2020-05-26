美團股價創歷史新高漲近10% 市值逾千億美元

大陸網路外賣平台美團點評昨公布第1季財報，虧損人民幣15.8億元，優於預期。今（26）日早盤漲幅一度擴大至9.54%，來到港幣137.8元，刷新歷史新高。美團也成為騰訊、阿里之後，大陸第三家市值跨過千億美元門檻的網路公司。

新浪網報導，美團點評表示，自2020年1月下旬以來，新冠疫情對包括餐飲、酒店及其他本地生活服務等商家的日常營運造成嚴重影響，進而對第1季業務造成下行壓力。餐飲外賣以及旅遊等業務在需求端以及供給端方面均面臨重大挑戰。

財報顯示，第1季收入人民幣167.5億元，年減12.6%。經營現金流量由2019年第4季的人民幣31億元降為2020年第1季的虧損50億元。截至3月底，美團點評現金及現金等價物為人民幣141億元及短期投資為424億元。

太平洋證券分析，第1季外賣業務的壓力原因主要是國內疫情在較為嚴重，特別是1月20日至2月底，一方面嚴格的管控措施使得外賣商戶的供給發生較為嚴重的短缺，另一方面消費端的需求同樣較弱。