快遞在武漢有正式職稱了—快遞工程專業助理工程師

據武漢晚報報導，武漢市郵政管理局近日授予36名武漢快遞從業人員「快遞工程專業助理工程師」資格，這也是武漢首批擁有快遞專業職稱的人員。

大陸職場相當重視「職稱評審」。武漢市郵政管理局表示，這次評審的申報範圍為武漢全市從事快遞設備工程、快遞網絡工程、快遞信息工程的在職在崗專業技術人員。

其中，初定助理工程師的學歷、資歷條件是：大學本科畢業，見習1年期滿；大專畢業，3年工作經歷。由所在企業根據申報人的工作態度、學識水平、業務能力等進行綜合評價，由評審委員會公示認定。

報導稱，該評審去年11月啟動，經過層層篩查、評定、公示，5月23日正式發證。

武漢晚報表示，「快遞工程」專業的職稱評審，不僅針對一線的快遞小哥，而是針對整個物流快遞行業，取得職稱的大多是擁有大專以上學歷、多年快遞物流工作經歷、從一線逐步成長起來的「情報分析師」、「運營監控員」以及企業的業務骨幹。

對於獲得職稱薪資待遇是否也會跟著調升，武漢市郵政管理局表示，目前這一項目剛剛啟動，還沒有與待遇緊密連接，待日後體系相對完善，將會在待遇上有所體現。

武漢快遞協會秘書長張玉和表示，快遞工程專業首次進入工程系列初級評審體系，堅定「無論在何種崗位，只要你努力，就能得到社會的認可」價值觀，有利於這個行業留住人才，促進從業人員進一步自我驅動、自我提升，也有利於提升企業形象，未來將會有更多的「快遞小哥」獲得專業職稱。