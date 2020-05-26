聽新聞
test
0:00 / 0:00

快遞在武漢有正式職稱了—快遞工程專業助理工程師

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
快遞從業人員現在在武漢也能評職稱了。（新華社）
快遞從業人員現在在武漢也能評職稱了。（新華社）

武漢晚報報導，武漢市郵政管理局近日授予36名武漢快遞從業人員「快遞工程專業助理工程師」資格，這也是武漢首批擁有快遞專業職稱的人員。

大陸職場相當重視「職稱評審」。武漢市郵政管理局表示，這次評審的申報範圍為武漢全市從事快遞設備工程、快遞網絡工程、快遞信息工程的在職在崗專業技術人員。

其中，初定助理工程師的學歷、資歷條件是：大學本科畢業，見習1年期滿；大專畢業，3年工作經歷。由所在企業根據申報人的工作態度、學識水平、業務能力等進行綜合評價，由評審委員會公示認定。

報導稱，該評審去年11月啟動，經過層層篩查、評定、公示，5月23日正式發證。

武漢晚報表示，「快遞工程」專業的職稱評審，不僅針對一線的快遞小哥，而是針對整個物流快遞行業，取得職稱的大多是擁有大專以上學歷、多年快遞物流工作經歷、從一線逐步成長起來的「情報分析師」、「運營監控員」以及企業的業務骨幹。

對於獲得職稱薪資待遇是否也會跟著調升，武漢市郵政管理局表示，目前這一項目剛剛啟動，還沒有與待遇緊密連接，待日後體系相對完善，將會在待遇上有所體現。

武漢快遞協會秘書長張玉和表示，快遞工程專業首次進入工程系列初級評審體系，堅定「無論在何種崗位，只要你努力，就能得到社會的認可」價值觀，有利於這個行業留住人才，促進從業人員進一步自我驅動、自我提升，也有利於提升企業形象，未來將會有更多的「快遞小哥」獲得專業職稱。

武漢

延伸閱讀

新鮮人難找工作？這些職缺較不受疫情衝擊

不爽店家寫「武漢肺炎」　黃安塗改招牌嗆：我什麼也不怕

台10萬片口罩捐以色列 代表處交付紅色大衛之星

林佳龍訪視桃園3交通建設

相關新聞

人行將創新貨幣政策

中國人民銀行行長易綱昨（26）日指出，大陸內需市場廣闊，經濟持續向好的基本面不會改變，但疫情衝擊前所未有，特別是第2季，...

騰訊拚新基建 五年砸2.1兆

騰訊雲與智慧產業事業群總裁湯道生昨（26）日宣布，騰訊未來五年將投入人民幣5,000億（新台幣2.1兆元），用於新基建的...

人行重啟逆回購 放錢420億元

中國人民銀行昨（26）日開展7天期人民幣100億元（約新台幣420億元）逆回購操作，中標利率2.20%，這是時隔近兩個月...

人行：數位幣發行 沒有時間表

中國人民銀行領跑全球央行，5月已落地試點數位貨幣，人行行長易綱昨（26）日指出，數位人民幣正式發行沒有時間表，目前試點則...

陶冬：陸經濟可能下行調整

針對大陸國務院總理李克強在全國人大提出的工作報告，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，官方可能在就業和民生不出問題的情...

深圳PCB台企總座 意外身亡

在印刷電路板（PCB）產業中頗有名氣的深圳松維電子總經理魏嘉政，日前傳出意外身亡，由於事發前，深圳松維電子受疫情衝擊，魏...

福建經濟總量首次超越台灣 張志軍認為特別值得一提

大陸全國人大代表、海協會會長張志軍日前接受專訪時表示，福建省2019年地區生產總值首次超過台灣，是歷史性突破，對對台工作...

香港地產股愁雲慘霧 淨值比僅0.42倍

香港地產股一片愁雲慘霧，尤其是大地主級上市公司；由於投資人擔憂香港的前途，使地主類地產股的價格降到金融海嘯以來最低水準。

Uber擬將亞太地區總部遷至香港

Uber今（26）日宣布計畫將公司亞太地區總部由新加坡遷至香港，並在香港建立科研和工程中心，創造更多就業機會，長遠加強本...

天貓618拉開帷幕 首小時預售成交額年增逾5倍

作為疫情後最大型活動，今年天貓618從5月25日零時開始商品預售，6月1日零時正式售賣，活動一直持續到6月20日，消費動...

易綱：大陸銀行業面臨較大不良率上升壓力

人民銀行行長易綱廿六日表示，新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來前所未有衝擊，對大陸銀行信貸資產品質造成一定下遷壓力，部分中小...

港股半日飆429點 藍籌全線揚

港股今（26）日早盤反彈逾400點，重返23,000大關，恒指上午收23,381，反彈429點，漲1.87%。

熱門新聞

肺炎疫情壓垮？！深圳台企PCB廠總座驚傳意外身亡

賭王何鴻燊一生娶四房育十七子女 曾因財產狀告妻女

何鴻燊逝世享耆壽98歲 旗下4家上市公司股價大漲

澳門「賭王」何鴻燊逝世 資產最高達2.1兆元

澳門「賭王」何鴻燊病逝 四房家人聯合聲明

林鄭月娥：香港機場6月1日恢復轉機服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。