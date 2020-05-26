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人行：銀行將面臨不良資產增加、處置壓力

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）官網今（26）日刊文，疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。照片／新華社
中國人民銀行（大陸央行）官網今（26）日刊文，疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。照片／新華社

談論疫情對大陸銀行影響，中國人民銀行（大陸央行）官網今（26）日發布行長易綱在兩會受訪稱，疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。

易綱指出，2018年以來金融部門採取一系列積極有效的措施防範化解金融風險，取得積極成效。宏觀槓桿率過快上升勢頭得到初步遏制，影子銀行無序發展得到有效治理，重點高風險金融集團平穩有序處置，有效應對金融市場波動和外部衝擊風險。

不過，易綱表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。對銀行信貸資產質量造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。第1季，大陸商業銀行淨利潤人民幣6,000億元，主要源於銀行業資產規模擴張和管理成本收入比的下降。

「由於不良貸款風險暴露存在一定滯後性，加上疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。」易綱說。

此外，若國際疫情形勢長期化，全球經濟增長受損日益嚴重，境外金融市場動蕩可能仍會蔓延，對大陸市場造成衝擊，並給國際收支和跨境資本流動帶來不確定性。

下一步，人行將估計困難、風險和不確定性的基礎上，堅持穩中求進工作總基調，把握好抗擊疫情、恢復經濟和防控風險之間的關係，加大宏觀政策逆周期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務。支持銀行特別是中小銀行多渠道補ㄇ充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。

疫情 易綱

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