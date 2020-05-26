陸研究員謝郁：大陸對台有定力和耐心

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁稱，「九二共識」還是兩岸政治互信的基礎，還是兩岸關係和平發展、對話協商的基礎，這是沒有變的，所以「有人解讀認為大陸在這個方面有所鬆動」，並非如此。 「反獨」成為對台工作的首要中心的任務。

謝郁強調，今年中共總理李克強政府工作報告涉台論述，總體上來講是濃縮的，但是大政方針沒有變，總體展現出一種戰略上的自信、定力和耐力。

謝郁對中評社指出，她注意到今年報告涉台整個篇幅上和字數上縮減了，往年報告中所提的堅持一個中國原則，「九二共識」等，在今年報告中濃縮到前面一句話裡面「我們要堅持對台工作大政方針」。這一句話就是比較宏觀的概括性表述，大政方針裡面涵蓋一個中國原則，「九二共識」。這些基本的原則立場並沒有鬆動，依然一個中國原則還是底線原則，是不可逾越紅線。

謝郁強調，今年兩岸關係形勢是更加嚴峻的，「台獨」的危險性也在進一步上升，這應該是大陸目前對台海形勢的普遍的判斷。

在這樣的情勢之下，「反獨」任務分量是加重的，反獨成為對台工作的首要中心的任務，它的重要性是顯而易見的。所以今年政府工作報告中在涉台段落中兩處提到。今年的工作報告裡面，第一個核心重點是大政方針不變，基礎原則不變，第二個核心重點就是堅決反對和遏制台獨分裂行徑，也跟當下台灣當局倚美抗陸的這個嚴峻形式是相關的，所以反獨的任務的順位和重要性提前了。

去年報告裡面有「推進祖國和平統一進程」，今年變成了簡短的4個字，就是促進統一。謝郁的解讀是，在當前的形勢下，對大陸來講，統一是既定目標，而統一的方式尚待選擇，統一的進程會有非常多的曲折和挑戰，多種因素會影響到統一方式。當台灣的台獨分裂勢力不斷的破壞兩岸關係的和平發展基礎，不斷挑戰大陸底線的時候，大陸會在判斷形勢之下不得不「做最壞的打算」。那麼應該說，爭取最好的方式，那就是和平統一。但是當和平的基礎和條件被不斷破壞甚至摧毀，大陸就不得不做最壞的打算，採取非和平方式。強調一下，導致這個「不得不」的結果，包含的因素有「台獨」分裂活動的冒險與挑釁。

中國現代國際關係研究院隸屬於中共國家安全部。謝郁，是北京師範大學歷史學碩士，曾任大陸中國社會科學院臺灣研究所副所長、兩岸關係和平發展協同創新中心研究員、國台辦海峽兩岸關係研究中心兼職研究員、廈門大學臺灣研究院博士生導師。