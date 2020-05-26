聽新聞
test
0:00 / 0:00
人行數位人民幣正式發行 易綱：沒有時間表
針對大陸數位貨幣進度時間表，人行旗下金融時報引述中國人民銀行行長易綱在兩會時表示，目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數位人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。
易綱表示，當前，數位經濟是全球經濟增長日益重要的驅動力。法定數位貨幣的研發和應用，有利於高效地滿足公眾在數位經濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推大陸數位經濟加快發展。
人民銀行較早開始法定數位貨幣的研究工作。2014年成立專門團隊，對數位貨幣發行框架、關鍵技術、發行流通環境及相關國際經驗等問題進行專項研究。2017年底，人民銀行組織部分實力雄厚的商業銀行和有關機構共同開展數位人民幣體系（DCEP）的研發。DCEP在堅持雙層運營、現金（M0）替代、可控匿名的前提下，基本完成了頂層設計、標准制定、功能研發、聯調測試等工作。
目前，數位人民幣研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言