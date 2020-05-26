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人民幣中間價續創12年新低 即期走勢持穩

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣中間價今（26）日報7.1293，下調84點，貶值至2008年2月28日以來新低。照片／新華社
人民幣中間價今（26）日報7.1293，下調84點，貶值至2008年2月28日以來新低。照片／新華社

美元指數持續走弱，人民幣中間價今（26）日報7.1293，下調84點，貶值至2008年2月28日以來新低。即期匯率（CNY）未受影響，今早開高85點，報7.1303，上個交易日即期匯率收盤報7.1388。

大陸央行公開市場今日將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，此前已連續37個交易日暫停逆回購操作。因今日無到期逆回購，當日實現淨投放人民幣100億元。

中信明明債券研究團隊指出，從人民幣匯率貶值壓力的角度來看，當前市場當中的避險情緒仍舊是帶來人民幣匯率貶值壓力的重要來源，在風險規避下，人民幣匯率維持高位。

市場避險情緒還反映在美元指數的走勢上，在全球經濟不確定性和政治風險原因下，美元指數在經歷全球「美元荒」之後仍舊維持高位水平，美元的強勢表現使得人民幣匯率繼續承壓。

分析稱，從資本流動的角度來看，人民幣匯率變動與人民幣資本流動密切相關。從穩住外貿外資基本盤的發展目標來說，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定至關重要。

人民幣 大陸央行

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