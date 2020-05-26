陸最大鎂鹽生產裝置 點火投產
青海美盛新材料科技有限公司年產2萬噸鎂鹽系列產品項目一期點火儀式，日前在柴達木循環經濟試驗區德令哈工業園區舉行，標誌著中國最大精細鎂鹽生產裝置一期點火投產。
中新社報導，柴達木循環經濟試驗區地處青藏高原北部，位於青海省海西蒙古族藏族自治州（下稱海西州）境內，總面積25.6萬平方公里，是目前世界面積最大、資源較為豐富、唯一布局在青藏高原少數民族地區的循環經濟產業試點園區。
美盛新材料科技有限公司董事長張世潔表示，年產2萬噸鎂鹽系列產品項目總投資1億元（人民幣，下同），共分兩期建設。青海省海西州德令哈市副市長張學創說：該項目擁有多項發明專利，矽鋼級氧化鎂、分析純氧化鎂、熒光級氧化鎂等產品更是豐富了園區鎂系化合物產業產品種類，為園區打造鎂系化合物產業基地提供了有力支撐，對於助力園區經濟共生耦合、產業集群發展，提高市場競爭力具有重要推動作用。
張世潔表示：鎂鹽系列產品項目主要建設二氧化碳碳化法鎂鹽生產裝置，滷水純碱法鎂鹽生產裝置，滷水石灰碳化法鎂鹽生產裝置，擁有青海省第一條生產特種氧化鎂的隧道窑爐。
鎂鹽系列產品項目全部建成後，將成為國內最大、世界領先的精細鎂鹽生產裝置，可解決就業200餘人，實現年產值2億元。
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