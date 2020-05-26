中國移動、中國廣電 簽5G合作協議

中國移動有限公司日前在香港公布，中國移動通信集團（中國移動）已與中國廣播電視網絡有限公司（中國廣電）訂立5G共建共享合作框架協議，雙方將共同投資建設700MHz 5G無線網絡，並在保持各自品牌和運營獨立的基礎上，共同探索產品、運營等方面的模式創新，開展內容、平台等多方面深入合作，展開渠道、客戶服務等方面合作運營。

中通社報導，根據協議，雙方聯合確定網絡建設計畫，按1:1比例共同投資建設700MHz 5G無線網絡，共同所有並有權使用700MHz5G無線網絡資產。中國移動向中國廣電有償提供700MHz頻段5G基站至中國廣電在地市或者省中心對接點的傳輸承載網絡，並有償開放共享2.6GHz頻段5G網絡。

中國移動將承擔700MHz無線網絡運行維護工作，中國廣電向中國移動支付網絡運行維護費用。在700MHz頻段5G網絡具備商用條件前，中國廣電有償共享中國移動2G/4G/5G網絡為其客戶提供服務。中國移動為中國廣電有償提供國際業務轉接服務。

協議顯示，雙方的合作期限自5G合作框架協議生效之日起至2031年12月31日，合作期限屆滿前，任何一方有意續約，雙方將就5G合作框架協議續約事宜進行協商。

中國移動方面表示，相信藉訂立5G合作框架協議，協議雙方可發揮5G技術、頻率資源等方面的優勢，集約高效地實現5G網絡覆蓋。推動雙方在內容方面合作，共同打造「網絡+內容」生態，達成雙方互利共贏。

中國移動有限公司將持續推進「5G+」計畫，加快實現技術升級、網絡升級、應用升級、運營升級、生態升級，推動5G融入百業、服務大眾，助該公司持續高質量發展。雙方將就5G合作框架協議中的具體方案按照市場化原則進行協商落實。