北京、上海、河北 推自動駕駛試點
中國交通運輸部副部長劉小明日前對外表示，正會同北京、上海、河北等一些地方，推進一批自動駕駛和車路協同試點項目。
劉小時日前在國新辦新聞發布會上，就中國自動駕駛進展及計畫進行介紹。劉小明表示，中國已出台《智能網聯汽車道路測試管理規範》、《智能汽車創新發展戰略》，認定5個自動駕駛研發中心，開展關鍵技術攻關工作；完成10餘項基礎性技術標準，制定營運客車、營運貨車安全技術指南，有序推廣輔助駕駛技術在重點營運車輛上的應用。
中國在全國布局認定了6家封閉場地測試基地，加強車路協同式自動駕駛的研發測試。
劉小明表示，中國正推進自動駕駛試點示範。結合2022年冬奧會和2022年將要在蘇州召開的第29屆世界智能交通大會，會同北京、上海、河北等一些地方，在京禮高速、東海大橋、雄安新區等推進一批自動駕駛和車路協同試點項目。
劉小明表示，中國還積極開展中德、中荷等自動駕駛技術的交流，推動中俄國際交通運輸走廊無人駕駛通道的建設合作。
下一步，交通運輸部將穩步推動自動駕駛技術應用，制定促進自動駕駛技術發展和應用的實施意見，研究修訂道路測試管理規範，加強技術攻關，謀畫一批先導應用示範工程，推動自動駕駛技術與業務深度融合，探索形成自動駕駛技術規模化應用方案。
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