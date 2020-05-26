中共十八大後 台企淨增1.9萬個

中新社報導，大陸全國政協十三屆三次會議當日上午舉行視頻會議（大會發言），連介德代表台盟中央發言時說，近年來，大陸各地各部門持續優化營商環境，特別是相繼出台關於促進兩岸經濟文化交流合作的31條、26條惠台政策，為台灣同胞在大陸發展拓寬領域、增加機會。

連介德說，目前台資企業呈現出三方面的良好發展態勢：一是層次和質量不斷提高。一些勞動密集型的加工貿易企業逐步被技術密集、高附加值的企業所取代。比如在上海，現代服務業成為台商投資熱點，已有近百家投資型、研發型總部企業落戶。

二是台資企業與當地經濟表現出較高融合度。在江蘇昆山，當地地區生產總值40%來自台企，常年在此工作和生活的台胞超過10萬人。

三是台資企業的示範效應，吸引大批台灣同胞來祖國大陸創業就業。

連介德指出，幫助台資企業克服疫情影響，持續發展、做大做強，將有力地打破阻撓與封鎖，使更多台灣鄉親感受到大陸各級政府以人民為中心的施政理念，感受到大陸發展的巨大潛力和強大動能，從而推動兩岸經濟社會融合發展，不斷厚植兩岸和平統一的民意基礎。

連介德為此提出對31條、26條等措施及各地的相關實施細則進行必要的完善和優化，確保惠台政策更加精準，發揮最大效用；進一步幫助台資企業解決好融資、用工等實際問題等建議。