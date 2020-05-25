外賣沒有那麼好賺 美團首季財報再陷虧損

大陸知名外賣平台─美團點評25日公布第1季財報顯示，首季營收人民幣168億元，年減12.6%，虧損從去年同期的人民幣13億元擴大至人民幣17億元，經調整虧損淨額為人民幣2.16億元。

澎湃新聞報導，美團在去年全年才剛轉虧為盈，但突如其來的疫情，讓美團再度陷入虧損，美團兩大業務支柱之一的餐飲外賣業務，收入和訂單量均有雙位數的下滑。

美團CEO王興表示，疫情也讓線上服務、線上運營被消費者和商戶更廣泛地接受和使用，美團長期關注和探索的領域在此期間也迸發出了新活力，相信這些將大大加快供給側數位化的進程，帶來新的增長動力。未來，美團將聚焦生活服務業新基建，全面助力商戶數位化升級。

財報顯示，美團餐飲外賣業務第1季收入為人民幣95億元，年減11.4%，日均訂單量年減18.2%至1,510萬筆，交易金額年減5.4%至715億元。第1季餐飲外賣業務虧損人民幣7,090萬元，而去年第4季有人民幣4.83億元的獲利。

美團介紹，外賣餐飲業務在第1季的供給端及需求端均面臨嚴峻挑戰，尤其從1月20日至2月20日，地方政府採取嚴格控制措施，導致餐飲外賣業務訂單急劇下跌。2月20日之後，商家逐步恢復營業，消費者需求回升。

但疫情帶來的線上化趨勢，讓更多的餐飲企業重視起外賣通路。

美團在財報中表示，疫情進一步加速了用戶消費行為的培養，有助於美團培養目標潛在消費者，此外，受疫情影響，許多高質量的品牌餐廳，從專注於到店餐飲開始轉變為試水外賣服務，僅第1季就有超過五成「必吃榜」餐廳上線外賣，行業線上化趨勢明顯提升。中小型獨立餐飲商家也加強對外賣服務的重視。

今年第1季，美團一度陷入與餐飲商家的傭金紛爭中：堂食內用受限，嚴重依賴外賣的餐飲商家，渴望美團減少平台傭金扣點。

財報顯示，美團第1季外賣餐飲的傭金收入為人民幣86億元，年減13.7%，大於餐飲網外賣收入的降幅。美團稱，傭金收入下降主要由於用戶購買頻率下降、訂單量減少，以及臨時傭金返還、豁免政策以及訂單組合的變化，這兩者均導致變現率下降。

美團過去主要的利潤來源：到店、酒店與旅遊業務面臨的挑戰更大。

其中，到店業務主要指的是，餐飲團購的到餐業務以及包括婚慶、親子服務等低頻和高價值服務在內的其他到店綜合業務。商戶還會購買美團的營銷服務，吸引消費者前往。美團於到店業務獲得傭金收入以及線上營銷收入。

但第1季度的疫情，到店消費受到限制，人們出門購物吃飯意願有限的情況下，店家購買廣告服務的需求也在下滑。至於旅遊業務，整個行業在第1季都元氣大傷。

財報顯示，美團到店、酒店和旅遊業務第1季收入年降31.1%至人民幣31億元，經營利潤年降57.3%至6.8億元。

美團指出，與餐飲外賣業務相比，到店業務面對更嚴峻的挑戰，恢復明顯落後於餐飲外賣業務

美團預估疫情對全年的影響，稱預計包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動信心不足，以及商家關閉的風險，將繼續對業務表現產生潛在影響。