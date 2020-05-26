引入阿里雲 梅州加速互聯網新基建

廣東省梅州市市長張愛軍近日在接受媒體採訪時表示，該市已按下新基建的快進鍵，通過引入阿里雲創新中心，向新基建互聯網產業集群建設邁進。 中新社報導，阿里雲創新中心（梅州）通過整併發揮阿里雲創新中心在雲計算及阿里巴巴集團多方面的資源，共同推進互聯網、5G等相關產業在梅州集聚發展。此外，該中心還啟動2020阿里巴巴諸神之戰全球創新創業大賽梅州賽區，幫助梅州聚集互聯網領域人才。 阿里雲創新中心華南大區總監王芳表示，在阿里雲平台孵化的企業，阿里雲會為他們鏈接更多的資源，比如讓梅州的企業與中國頂尖的企業進行一對一對接，讓在梅州孵化的企業獲得優質投資。阿里雲創業中心的落戶，對梅州信息新基建和互聯網產業而言，均為利好信號。

規劃顯示，阿里雲創業中心立足于孵化和服務梅州經濟體系內的中小微企業，包括5G、雲計算、大數據、人工智能等領域，並提供政策咨詢、投融資對接、人才培訓等多項專業服務，全面賦能梅州中小微企業轉型進程和創新成長。

梅州圍繞新基建五大領域產業，規劃建設一批總投資逾34億元人民幣的新基建項目，推動新一代信息技術產業和先進智能製造產業快速發展。其中，僅在5G應用方面，就有1629座5G基站建設、物聯網、千兆家寬等6個項目。

截至2020年4月底，梅州共建成5G基站517座；至2020年底，該市重點區域基本將實現5G網絡覆蓋和商用等目標，有序推進5G網絡建設、培育5G企業、打造服務平台、加快5G應用建設。

梅州市工信局主要負責人表示，疫情期間，5G、人工智能、數據中心、雲計算等新技術新應用，讓遠程辦公、在線教育、遠程醫療等新業態在梅州不斷發展。

目前，梅州已建成梅州電信數據中心、梅州聯通工業互聯網大數據中心和五華縣電子政務災備數據中心等3個大數據中心；並加快推進阿里雲、金山雲、飛翔雲，廣梅共建大數據產業園、興寧互聯網產業園，梅州互聯網創新中心、世界客屬青年創新創業中心項目建設。