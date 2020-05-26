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南國鋁都 廣西平果市揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西平果撤縣設市揭牌儀式日前舉行。平果是一代偉人鄧小平創建的左右江革命根據地的重要組成部分。該市被譽為「南國鋁都」。

中新社報導，2019年12月26日，經中國國務院批准，民政部印發「關於同意廣西壯族自治區撤銷平果縣設立縣級平果市的批復」，同意撤銷平果縣，設立縣級平果市，平果市由自治區直轄，百色市代管。　

平果是一座因鋁而興的城市。該市已探明鋁土礦儲量達2.9億噸，佔全國保有量17%。1986年，鄧小平作出「廣西平果鋁要搞」的重要指示，開啟了這座「南國鋁都」的崛起之路。　

目前，平果市形成「鋁土礦開採—氧化鋁—電解鋁生產—鋁精深加工」一系列完整的鋁產業鏈，成為廣西千億鋁產業重要基地。依託這一資源優勢，百色市正著力建設覆蓋中國西南、面向東盟的先進鋁製造業中心。　　

百色市人大常委會副主任、平果市委書記黃志願在揭牌儀式上稱，撤縣設市，是平果發展史上具有里程碑意義的一件大事。站在全新的起跑線上，平果市將進一步做大做強工業經濟，補齊農業和服務業短板。　

當天舉行平果撤縣設市揭牌活動招商項目簽約儀式，6個項目集中簽約，總投資額達108億元人民幣，涵蓋特色農業、文化旅遊、生態環保、高新科技等方面。　

平果位於廣西西南部，總人口58萬人。近年來，平果從國家級貧困縣發展成「全國百強縣」，先後獲評「中國中小城市綜合實力百強縣」、「中國新型城鎮化質量百強縣」、「全國中小城市投資潛力百強縣」。

自治區 鄧小平 人大常委會

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