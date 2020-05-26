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泉州工業旅遊點 14家陸續上線

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福州旅遊業正陸續恢復，圖為福州三坊七巷景區近來已吸引許多市民和遊客參觀遊玩。 （中新社）
福州旅遊業正陸續恢復，圖為福州三坊七巷景區近來已吸引許多市民和遊客參觀遊玩。 （中新社）

福建泉州最近推出本地工業旅遊預約通道，引導市民、遊客通過自駕的方式到當地各大工業旅遊點參觀，近距離感受「泉州製造」。

中新社報導，近年來，福建省引導製造企業創新模式業態，推進轉型升級，創建省級工業旅遊示範基地和精品路線，大力培育工業旅遊新業態。

其中，泉州源和堂蜜餞廠和位於龍岩市的福建紅旗機器廠被列入第三批國家工業遺產名單，實現了福建省國家工業遺產項目零的突破。　　

走進泉州民營企業，在行走中認識「泉州製造」，遊客們以一種全新的角度，感受企業文化和閩南精神，已成為泉州旅遊的新業態。「打飯醋壇、老醋最潮、醋釀水景……」在永春老醋文創園，企業精心設計的「桃醯源十二景」，指引遊客們在休閒中瞭解永春老醋的生產工藝，品味正宗的永春老醋。　　

福建永春老醋醋業有限責任公司相關負責人表示，永春老醋與山西陳醋、鎮江香醋、四川保寧醋並列為全國四大名醋。其釀造工藝從北宋時流傳至今，一次釀造要經歷50多道工序，形成獨特的醋文化。　　

早在10多年前，永春老醋醋業就著手投資建設旅遊景點，目前已有醋文化展示廳、休閒醋吧、製醋體驗等7個參觀點。在參觀點的助力下，永春老醋的名氣越打越響。「自試運營以來，企業的產值、銷售額與同期相比增加了25%，達到了全省同行業的前列」。該負責人如是說。　　

包括永春老醋在內，目前泉州共有13家企業被列為第一批福建省工業旅遊示範基地培育名單，數量居全省首位。　　

為推動工業和旅遊的創新融合，泉州市工業和信息化局、泉州市文化廣電和旅遊局聯手共同培育省級工業旅遊示範基地、省級觀光工廠，引導並推動泉州建旅國際旅行社建設「全域旅遊生活購物平台」公眾號，為民眾提供工業旅遊預約、特色商品購買和旅遊產品等服務。

泉州市文化廣電和旅遊局工作人員表示，目前已有南星奢石館、英良印象五號文化創意園、順美陶瓷生活館和永春老醋文創園等4家工業旅遊點成為首批預約單位，預計本月將有10家工業旅遊點陸續上線。

福建 文創

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