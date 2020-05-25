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鐘山：中國將全力穩住外貿外資基本盤

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共商務部部長鐘山稱，疫情對中國外貿衝擊很大，要擴大外資增量，穩住外資存量。（中評社）
中共商務部部長鐘山稱，疫情對中國外貿衝擊很大，要擴大外資增量，穩住外資存量。（中評社）

中共商務部部長鐘山25日表示，穩住外貿外資基本盤，是中共中央、國務院作出的決策部署，要堅決貫徹落實。面對疫情衝擊，外貿企業遇到前所未有的困難。將從財政稅收、金融保險、產業鏈供應鏈等方面，在政策上予以幫助、支持，降低企業的壓力。只要外貿主體能夠穩住，那麼中國的外貿就一定能夠穩住，能夠發展。

鐘山在兩會部長通道上回答記者提問時指出，大陸將從三方面穩外資、外貿。 第一，穩住外貿外資基本盤事關重大。40年來外貿貢獻主要體現：一是對經濟增長的貢獻。外貿外資成為中國經濟增長的重要拉動力。二是對財政稅收的貢獻。外貿外資對國家稅收的貢獻超過25%。三是對就業的貢獻。外貿外資直接間接就業超過2億人，其中8000多萬為農民工。四是為開放型經濟發展作出重要貢獻。外貿外資「走出去」「引進來」，為中國融入全球化作出了重要貢獻。所以說，穩住外貿外資基本盤，事關中國改革開放，事關中國經濟社會發展大局。

第二，穩住外貿外資基本盤的主要工作。從外貿看，最主要是要穩住外貿主體。現在中國各類外貿主體超過40萬家，包括民營企業、國有企業和外資企業。面對疫情的衝擊，這些企業遇到了前所未有的困難。這些困難，有一些企業通過自己的努力可以解決，有一些需要政府的幫助。中共中央、國務院高度重視，從財政稅收、金融保險、產業鏈供應鏈等方面，在政策上予以幫助、支持，降低企業的壓力，也激發了企業的活力。只要外貿主體能夠穩住，那麼我國的外貿就一定能夠穩住，能夠發展。

從外資看，主要是做好兩件事，一是要擴大外資增量。這就需要進一步擴大對外開放，放寬市場准入，縮短負面清單，還需要搭建更高水平的對外開放平台，特別是要建設好自由貿易試驗區、自由貿易港，讓外國投資者願意來中國投資。二是穩住外資存量。主要是貫徹落實好中共《外商投資法》，營造公平、公正、透明的營商環境，保護外商合法權益，保護知識產權，讓外商放心、安心，願意在中國投資，在中國發展。隨著我國營商環境的改善，經濟的發展，市場的擴大，相信聰明的外商一定不會放棄中國龐大的市場。

第三，穩住外貿外資基本盤的主要任務。一是要穩定中國外貿外資大國地位。二是要穩住外貿外資對經濟社會發展的貢獻。

外資 中共

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