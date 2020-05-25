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中美摩擦升溫 瑞銀估人民幣今年在7上下浮動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
瑞銀預計今年人民幣兌美元會了在7上下浮動，不會有明顯貶值。圖／路透
瑞銀預計今年人民幣兌美元會了在7上下浮動，不會有明顯貶值。圖／路透

中美貿易摩擦恐再次升溫，國際投行瑞銀今（25）日發布報告，人民幣和港幣近日的貶值主要受意外消息影響，預計今年人民幣兌美元會了在7上下浮動，不會有明顯貶值。

路透報導，美國大選在即，無法排除中美貿易摩擦再次升溫的可能性。在此情形下，美國可能恢復部分在第一階段協議中被調降或者暫停加徵的關稅，進一步加強對陸技術出口限制，可能拖累大陸出口和經濟的復甦，衝擊企業信心。

瑞銀指出，由於大陸強調人民幣匯率穩定，全球經濟動盪時更需要一個穩定的錨；中美一階段協議還在執行中，這也是其中的內容；在目前的衝擊下大陸經常項目順差反而會上升，主要是出境遊會大幅下跌；雖有資金外流，但海外投資者對大陸市場抱有期望，現在都是正資金流入，尤其是債券市場，而出境資本又受管制。

港幣方面，瑞銀認為，一方面一部分資金可能出於擔心會離開，但也有資金會進入，包括中概股上市，最重要的是香港金管局有大量的美元儲備，遠大於亞洲金融危機和2008年金融危機。雖然短時間港幣會有波動，但港幣美元聯繫匯率不會受太大挑戰，對此是有信心的。

此外，短期因為港版國安法出人意料市場有擔憂，但未來還難以判斷。接下來是否會撤資，要看執行情況以及香港是否會因為國安法而長遠更加穩定。從大陸政府的角度肯定希望香港繁榮，國際金融中心地位更穩固。

對於美國威脅要取消香港特殊地位，瑞銀表示，若針對香港的投資和港幣美元自由兌換有變，對香港是重大打擊。

但美元目前除了北韓伊朗等有禁用外，對其他國家都沒有，很難想像美國會取消港幣和美元的自由兌換，如果執行也會對全球金融市場帶來很大影響，可能性極小。「取消香港的特殊地位帶來的可能更多是象徵性的意義，並不是很大的經濟意義。」

香港 國安法 人民幣 瑞銀

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