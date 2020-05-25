大陸4月豬肉進口量創新高 年增170%

大陸海關總署今（25）日公布，大陸4月進口40萬噸豬肉創紀錄，較去年同期增長近170%，因買家抓住低價機會儲存豬肉。大陸是全球最大的豬肉消費國。

路透報導，今年前四月，大陸共計進口135萬噸豬肉，較去年同期增加170.4%，之前大陸國內產量大降使得豬肉價格遠高於其他市場。非洲豬瘟使得大陸生豬存欄減少至少40%，從而削減豬肉產量，推動豬肉價格漲至紀錄高位。

大陸一直在從美國等海外市場進口豬肉。美國是全球豬肉價格最便宜的市場之一，隨著新冠疫情開始在美國蔓延，打壓豬肉需求，豬肉價格最初下降。

雖然大陸豬肉價格自2月初以來也一直在穩步下跌，但仍是一年前價格的兩倍左右，是3月美國豬肉價格的三到四倍。後來美國工廠停產導致4月中旬美國豬肉價格飆升。

美國豬肉價格上漲，可能會導致未來一個月進口減少，而大陸豬肉價格也因國內需求疲弱而繼續下跌。美國農業部(USDA)稱，今年前三月，美國對大陸的豬肉出口創下紀錄高位。

大陸4月還進口16萬噸牛肉，較去年同期增加28%。據海關數據，今年前四月大陸的牛肉進口量增加54%，至68萬噸。