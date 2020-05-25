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陸台盟副主席：積極引導台商融入大陸發展戰略

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸台盟中央副主席連介德25日上午在全國政協十三屆三次會議視頻會議上發言。（央視畫面截圖）
大陸台盟中央副主席連介德25日上午在全國政協十三屆三次會議視頻會議上發言。（央視畫面截圖）

中共全國政協委員、台盟中央副主席連介德上午在全國政協十三屆三次會議視訊會議上表示，根據台盟調研掌握的情況，截至目前，大陸累計批准台商投資項目超過10萬個。他建議，支持台資企業健康成長，如幫助台企擴大內銷市場、融入大陸相關發展戰略，促進兩岸經濟社會融合發展。

連介德建議，要進一步幫助台資企業解決好融資、用工等實際問題，優化勞動用工服務，幫助台資企業根據生產需要靈活調節勞動力緊缺企業負擔。進一步引導台商融入大陸相關發展戰略，建議在制定產業政策，編製投資項目目錄時，鼓勵台資企業參與「一帶一路」建設，穩定外銷市場，同時引導台資企業積極參與長江經濟帶、粵港澳大灣區建設等重大戰略，幫助台企擴大內銷市場，實現根植大陸。

連介德表示，近年來相繼出台的關於促進兩岸經濟文化交流合作惠台政策，為台灣同胞在大陸發展拓寬了領域，增加了機會。幫助台灣企業克服疫情影響、持續發展、做大做強，將有力地打破阻撓和封鎖，使更多的台灣鄉親感受到大陸各級政府以人民為中心的施政理念，感受到大陸發展的巨大潛力和強大動能，從而推動兩岸經濟社會融合發展，不斷厚植和平統一的民意基礎。

他還說，「台灣民進黨當局對於兩岸民眾的交流交往深感恐懼，因為隨著越來越多的台胞逐漸了解祖國大陸的真實情況，『台獨』勢力對大陸的栽贓抹黑將不攻自破。正因為如此，他們才變本加厲地不斷製造兩岸隔閡」。

台商 疫情

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