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重大外資將落地 發改委曬1300萬億人民幣家底

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
中國家底有多少？報復性消費真的來了？中國國家發改委副主任寧吉喆24日就熱點問題一一作出回應。 中國新聞社
中國家底有多少？報復性消費真的來了？中國國家發改委副主任寧吉喆24日就熱點問題一一作出回應。 中國新聞社

中國家底有多少？報復性消費真的來了？中國國家發改委副主任寧吉喆24日就熱點問題一一作出回應。他表示，最新的資產負債表表明，中國的總資產已經超過1300萬億（人民幣，下同）。

中新網報導，寧吉喆說，這個資產不是憑空而來的，都是多年的投入、多年的發展形成的。無論是交通、通信、能源、水利，還是市政，都已經在這些投入的支撐下形成了很有效的資產。「我們要促進一定合理的負債投資，形成大量有效的資產，這樣就能使得經濟發展和民生保障有更加扎實的物質技術基礎。」

2020年的「政府工作報告」提出，今年赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元，同時發行1萬億元抗疫特別國債；擬安排地方政府專項債券3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元。

報導指出，2020年的「政府工作報告」對經濟增長目標沒有設定，這在中國歷史上比較罕見。對此，寧吉喆表示，「今年沒有提出經濟增長的具體目標，主要是因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。」寧吉喆指出，這次沒有提經濟增速的具體目標，不等於經濟增長不重要。

此外，寧吉喆表示，4月份，全國社會消費品零售總額同比下降7.5%，降幅比3月份收窄了8.3個百分點，這說明隨著經濟持續恢復和復工復產的推進，中國消費規模擴大和結構升級的大趨勢沒有改變，相信5月份的消費數據還會更好一些。「是不是報復性消費？這個評價不一定準確，恢復性的消費是肯定的。」

寧吉喆還提到，今年內將有一批重大外資項目陸續落地，涉及電子信息、新材料、先進製造等領域。2020年版外資准入負面清單將繼續鬆綁，在自貿試驗區先行先試。

寧吉喆在會中強調，發改委將堅定不移擴大對外開放，穩住外資基本盤，穩住產業鏈、供應鏈。

值得注意的是，外資准入負面清單方面，頒布2020年版外資准入負面清單，在過去三年負面清單已經從93條減到40條的基礎上，今年將繼續鬆綁外資准入負面清單，提升服務業、製造業、農業領域的開放水平，繼續在自貿試驗區先行先試。為了落實「外商投資法」，已經清理一些部門設立的好幾十項限制。

外資 自貿試驗區

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