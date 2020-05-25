德企返中復產 一張機票開價2700美元

新冠病毒疫情持續，在華外國企業人員返廠復產成問題。駐華德國商會透露，除目前已確定日期的兩班德企高管赴華包機，還有數千名德企員工需要從德國飛往中國返廠復產，而「全新的審批流程」造成許多「行政方面的困難」。此外，機票價格也相當昂貴。

德國之聲報導，原定25日起飛的首趟德企高管赴華包機將推遲至6月3日。負責協調包機事宜的駐華德國商會透露，主要原因是「全新的審批流程」造成了許多「行政方面的困難」，許多乘客無法在5月25日前得到前往中國的簽證。

報導指出，德國商會駐北京首席代表希德布蘭特（Jens Hildebrandt）表示，按照德中雙方約定的既定計畫，中方將為在華德企的員工開闢「快速入境通道」；而現在出現數天的延遲則是因為牽涉到兩國外交部以及地方防疫當局的流程「對德中各方都是全新的」。

希德布蘭特也表示，現在愈來愈多在華德企正復工復產，亟需德國員工盡快返廠。他透露，根據德國商會對2000多間企業的問卷調查，還有幾千人對包機有需求。

據報導，目前，由德國商會出面組織的包機已經確定了兩班，其中一班由法蘭克福飛往上海，日期已由原定的5月25日改為6月3日；另一班由法蘭克福飛往天津，預計5月29日成行。每班包機只能運載約200名乘客，據悉，德國商會向每名乘客收取高達2500歐元（約2700美元）費用。

此外，報導指出，包機乘客登機前還須提交一份未超過48小時的新冠病毒陰性檢測報告；在上海落地後，只需前往上海官方指定的酒店接受48小時就地隔離，期間再接受一次病毒檢測、一次抗體檢測，比中國當局此前對境外人員入境檢疫隔離要求簡單了許多。但上海以外的目的地，根據地方當局的規定，隔離時長會有些不同。