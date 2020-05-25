談33歲娃哈哈 宗慶後：擁抱電商但不燒錢買流量

大陸飲料龍頭娃哈哈邁入第33個年頭，而年過75歲的董事長宗慶後受訪稱，他並不完全反對電商，而是做這些事要負起應有的責任，比如經營電商不可以通過燒錢去損害實體，傷害原有的經銷體系。

娃哈哈創立於1987年，為大陸規模最大的飲料公司，產量位居世界前列，擁有190多個品種產品，180多家子公司，3萬名員工。從一家校辦工廠的經銷部，發展為大陸首屈一指的民營零售品牌。

在電商大行其道的近幾年，宗慶後和娃哈哈的熱度似乎降溫不少。直到近期娃哈哈大動作不斷，讓這家公司再次強勢來到聚光燈下。宗慶後曾坦言，「他沒有微信，也從不在線上購物」，如今也開始布局電商。

市場質疑娃哈哈現在加入電商太晚，宗慶後回應，外界以為娃哈哈只有線下，但實際上公司線上的積累深厚。作為「兩化」融合的首批試點單位，娃哈哈哈近幾年來在工業數位化信息化方面已頗有成績，而公司信息部也給電商平台的建設提供技術支持。娃哈哈有很多專業團隊來做線上。

每日經濟新聞報導，2020年初，因為新冠肺炎疫情，傳統零售行業受到嚴重衝擊，對於大部分企業來說，限產蟄伏，保持現金流成為首要務。

而娃哈哈卻於3月底和4月初，連續成立「杭州娃哈哈宏振跨境電子商務有限公司」、「杭州娃哈哈宏振跨境電子商務有限公司」。4月下旬，娃哈哈更是直接宣布，將打造四個電商平台：保健品電商平台、食品飲料電商平台、跨境電商平台以及哈寶遊樂園。逆市之舉，市場也在關注。

宗慶後解釋，疫情的影響對娃哈哈並不是問題，雖然在全面停擺的2月，公司面臨創業以來的第一次單月虧損，虧損額度超過人民幣1億元，但對於銀行存款超過百億的娃哈哈來說，並沒有影響。娃哈哈在3月就恢復八成產能，4月的銷售已經年增三成。

他說，年輕人可以足不出戶購物消費，疫情的發生也強化這樣的生活方式，「但人總是要出門體驗的，不可能永遠在家依靠網購，所以娃哈哈還是會堅持線上線下結合。」