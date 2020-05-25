2年修訂34條法規 陸銀保監會：持續擴大對外開放投資

大陸銀保監會今（25）日表示，2020年將繼續大力推進對外開放措施的落地，在市場准入、業務範圍、營商環境等方面進一步開放，為外資銀行保險機構在大陸經營提供更多便利。

上證報報導，大陸銀保監會稱，支持更多符合條件的各國金融機構來大陸投資和拓展業務，對符合條件的申請加快審批，促進提升外資參與度和服務實體經濟質效。同時，也將不斷完善與開放水平相適應的監管方式方法，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

近年來，銀保監會主動適應國際經濟金融發展形勢變化和銀行業保險業改革發展客觀需要，進一步擴大銀行業保險業高水平雙向開放，加快推進銀行業保險業形成更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放新格局。

繼2018年推出四個方面15條開放措施後，銀保監會在2019年又推出19條對外開放措施，市場反應積極。目前，上述共34條開放措施涉及的法規修訂已基本完成。

此外，銀保監會積極審核外資機構提出的市場准入申請，推動更多對外開放實例盡早落地。2019年全年和2020年第1季，銀保監會共批准外資銀行和保險機構27項籌建申請和26項開業申請，其中包括一批具有示範意義的申請，比如大陸首家外資獨資保險控股公司安聯（中國）保險控股有限公司開業等。批准外資銀行保險機構增資人民幣94.95億元。

統計至今年第1季底，外資銀行在大陸共設立41家外資法人銀行、115家外國銀行分行和149家代表處，營業性機構總數975家，外資銀行總資產人民幣3.58兆元。

境外保險機構在大陸設立64家外資保險機構、124家代表處和18家保險專業中介機構。外資保險公司總資產人民幣1.46兆元。