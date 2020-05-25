人行逆回購連停37日 創有紀錄以來最長空窗

中國人民銀行宣布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今（25）日不開展逆回購操作，為連續第37日人行暫停使用該工具，創2016年人行每日有操作窗口以來的最長連停紀錄。

上證報報導，人行今日不開展逆回購操作。鑒於今日無逆回購到期，人民銀行實現零投放、零回籠。

上周資金利率小幅回升，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜回升至1%以上，周五，隔夜Shibor保持在1.094%的水平，7天Shibor上行3.9個基點至1.595%，1個月期限以上資金利率也小幅回升。

「逆回購」指交易雙方同意債券持有人賣出債券後在未來約定日期回購債券。逆回購是人行貨幣政策中的公開操作方式之一，主要向市場上投放資金，以維持市場貨幣流動性充裕，簡單說就是人行主動借出資金；而逆回購到期則為人行從市場收回流動性的操作，稱為「正回購」。

逆回購為各類流動性工具之首。逆回購利率成為市場新的利率風向指標。人行逆回購算是存款準備金率下調的縮影，差距在於量的大小。

證券時報報導，興業研究宏觀團隊指出，人行短期流動性的供給缺位將由財政投放彌補。預計人行將繼續維持流動性的寬鬆局面，並適時啟動降準、降低公開市場操作利率的操作，逆回購操作頻率可能依然較低。