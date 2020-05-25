快訊

口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行逆回購連停37日 創有紀錄以來最長空窗

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）今（25）日不開展逆回購操作，為連續第37日人行暫停使用該工具。照片／新華社
中國人民銀行（大陸央行）今（25）日不開展逆回購操作，為連續第37日人行暫停使用該工具。照片／新華社

中國人民銀行宣布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今（25）日不開展逆回購操作，為連續第37日人行暫停使用該工具，創2016年人行每日有操作窗口以來的最長連停紀錄。

上證報報導，人行今日不開展逆回購操作。鑒於今日無逆回購到期，人民銀行實現零投放、零回籠。

上周資金利率小幅回升，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜回升至1%以上，周五，隔夜Shibor保持在1.094%的水平，7天Shibor上行3.9個基點至1.595%，1個月期限以上資金利率也小幅回升。

「逆回購」指交易雙方同意債券持有人賣出債券後在未來約定日期回購債券。逆回購是人行貨幣政策中的公開操作方式之一，主要向市場上投放資金，以維持市場貨幣流動性充裕，簡單說就是人行主動借出資金；而逆回購到期則為人行從市場收回流動性的操作，稱為「正回購」。

逆回購為各類流動性工具之首。逆回購利率成為市場新的利率風向指標。人行逆回購算是存款準備金率下調的縮影，差距在於量的大小。

證券時報報導，興業研究宏觀團隊指出，人行短期流動性的供給缺位將由財政投放彌補。預計人行將繼續維持流動性的寬鬆局面，並適時啟動降準、降低公開市場操作利率的操作，逆回購操作頻率可能依然較低。

中國人民銀行 上海

延伸閱讀

板橋林家花園古意石板磚再利用 汐止人行踏徑見證歷史

上櫃債券ETF 避險優選

對抗美元霸權？人行：推動人民幣發揮全球公共品功能

見證歷史！台中大甲車站人行跨越橋今凌晨吊裝完成

相關新聞

重大外資將落地 發改委曬1300萬億人民幣家底

中國家底有多少？報復性消費真的來了？中國國家發改委副主任寧吉喆24日就熱點問題一一作出回應。他表示，最新的資產負債表表明，中國的總資產已經超過1300萬億（人民幣，下同）。

大陸4月豬肉進口量創新高 年增170%

大陸海關總署今（25）日公布，大陸4月進口40萬噸豬肉創紀錄，較去年同期增長近170%，因買家抓住低價機會儲存豬肉。大陸...

中國GDP沒目標 券商估算介於1.5%至4%

中國今年沒有設定經濟成長目標，但中國政府工作報告中的各項數據與規劃仍隱藏著全年經濟成長目標，中國券商分析人士推算，今年中...

陸台盟副主席：積極引導台商融入大陸發展戰略

中共全國政協委員、台盟中央副主席連介德上午在全國政協十三屆三次會議視訊會議上表示，根據台盟調研掌握的情況，截至目前，大陸...

德企返中復產 一張機票開價2700美元

新冠病毒疫情持續，在華外國企業人員返廠復產成問題。駐華德國商會透露，除目前已確定日期的兩班德企高管赴華包機，還有數千名德企員工需要從德國飛往中國返廠復產，而「全新的審批流程」造成許多「行政方面的困難」。此外，機票價格也相當昂貴。

港版國安法衝擊 港股一度跌逾400點 傳富豪從港撤資

「港版國安法」將在本周四表決，港股今（25日）早盤跌逾400點後，呈現震盪走勢，而港幣匯率續偏軟，曾低見7.7575，最...

談33歲娃哈哈 宗慶後：擁抱電商但不燒錢買流量

大陸飲料龍頭娃哈哈邁入第33個年頭，而年過75歲的董事長宗慶後受訪稱，他並不完全反對電商，而是做這些事要負起應有的責任，...

2年修訂34條法規 陸銀保監會：持續擴大對外開放投資

大陸銀保監會今（25）日表示，2020年將繼續大力推進對外開放措施的落地，在市場准入、業務範圍、營商環境等方面進一步開放...

人行逆回購連停37日 創有紀錄以來最長空窗

中國人民銀行宣布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今（25）日不開展逆回購操作，為連續第37日人行暫停使用該工具...

促銷荔枝 廣東陸空出擊

隨著大量荔枝上市，中國大陸荔枝產量第一大省廣東迎來豐收季。在疫情衝擊下，廣東創新品牌營銷模式，讓地方政府官員當主播直播帶...

新基建概念 首入陸政府工作報告

加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網路，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。22日...

聯想CEO：智能技術成戰略必需品

危和機總是同生並存的，克服了危即是機。對於這句話，全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶頗有體會。新冠肺炎疫情全球蔓...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。