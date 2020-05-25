促銷荔枝 廣東陸空出擊

隨著大量荔枝上市，中國大陸荔枝產量第一大省廣東迎來豐收季。在疫情衝擊下，廣東創新品牌營銷模式，讓地方政府官員當主播直播帶貨，還用飛機、高鐵為荔枝做起了「品牌代言」。

新華社報導，身披荔枝特色塗裝的中國南方航空A330客機日前從廣州白雲國際機場騰空而起，「廣東荔枝號」航班成功首航。

這是南航與廣東省農業農村廳聯合推出的主題航班。南航相關負責人表示，這是對廣東荔枝的首次「包機宣傳」，是一次全新的品牌營銷嘗試。

同一天，首個「廣東荔枝」高鐵專列從廣州南站開出，該專列從海報、桌貼、燈箱等多方位展示廣東荔枝品牌，專列線路包括廣州—西安、廣州—北京、廣州—武漢三條。

廣東省農業農村廳相關負責人指出，廣東荔枝品牌元素融入列車的各個細節，高鐵成了品牌文化全方位、立體化展示的移動長廊。

廣東省農業農村廳發布的數據顯示，廣東荔枝面積和產量都占全中國大陸一半以上，也是世界最大的荔枝產區。廣東擁有掛綠、糯米糍、妃子笑、桂味等上百個荔枝優良品種。今年，廣東荔枝迎來豐收年，但在新冠肺炎疫情衝擊下，市場銷售面臨挑戰。中國大陸多地政府部門利用網絡平台助力農產品銷售，刺激內需。

在廣東省農業農村部門領頭下，荔枝主產地的政府官員走到鏡頭前當起了主播，通過網絡直播為農產品帶貨。「市縣長當主播，農民多賣貨」，這一電商助農新模式吸引了大量網民關注。

廣東省雷州市長黃廉東近日與中國工程院院士趙春江在直播中聯袂推薦「妃子笑」荔枝，短短半小時賣掉4萬斤。茂名市、高州市、廉江市等地官員也先後在直播間上線，為荔枝「帶貨」。

「受疫情影響，不少農民為農產品銷售發愁。」廣州市從化區區長蔡澍說，通過直播經濟新業態，力爭讓農民既豐收又增收。