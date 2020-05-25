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加速5G新基建 推動智能轉型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸全國人大代表、中國移動廣東公司總經理魏明23日在受訪時表示，加速5G新基建，推動5G與實體經濟和社會治理深度融合，對促進經濟高質量發展、構建智慧社會具有重大意義。深入推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設先行示範區，釋放「雙區驅動效應」，5G大有可為。

中新社報導，魏明表示，廣東是製造業大省，推動製造業智能化轉型升級，是實現高質量發展的必經之路。在5G網絡出現之前，通過WiFi方式覆蓋的穩定性不高，有線方式成本高且實施困難，5G為製造企業提升智能化水平夯實了連接基礎。

在廣東移動5G網絡支持下，無論是TCL、美的、京信通信等電器設備生產企業，還是寶武韶關鋼鐵、茂名石化等傳統的工業物資生產企業，都積極運用新技術改造生產環節，提升生產效率。

廣深港高鐵打造中國大陸首條5G智慧高鐵，港珠澳大橋創新應用5G+北斗技術開展橋梁安全監測，深圳前海蛇口自貿片區媽灣港打造5G智慧港口等，在與民眾生活息息相關的交通、用電、用水等基礎領域，5G應用已來到人們身邊。

據魏明介紹，在5G試驗階段，廣東是中國大陸唯一有兩個城市參與試驗的省分，也是唯一參與技術測試、規模試驗、應用示範全部三項測試的省分。目前，廣東移動在該省已建成5G基站2.6萬個，到今年第三季度末將建成5G基站4萬多個，年底前基本實現所有地市城區連續覆蓋。

針對下一步工作，魏明表示，廣東移動將加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，落實中國移動「5G+」計畫，加快推動5G融入百業、服務大眾，全年計畫打造100個5G行業應用示範標竿，建成50個5G智慧縣區。

魏明呼籲，為加速5G新基建，要營造「全社會關注5G發展，5G發展讓全民受益」的良性氛圍，凝聚合力解決基站選址、用電等難題，為各行各業開展5G應用探索，提供堅實的網絡基礎。

廣東 實體經濟 高鐵

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