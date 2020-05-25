東風航天城「飛天經濟」 帶動在地產業

「這是太空種子培育出的草莓，只可惜成活了一顆……」5月中旬，距離東風航天城（中國大陸酒泉衛星發射中心）約80公里的一處休閒農業採摘園內，航天村黨總支書記張吉雄向媒體展示一顆太空草莓種子的「地球誕生記」。

張吉雄所展示的「太空草莓」，來自於多年與之頻繁往來的一批駐地「航天人」的手中。航天村位於甘肅酒泉市金塔縣航天鎮境內，該鎮是距離東風航天城最近的鄉鎮，近年隨著包括駐地科研、部隊輪訓人員和往來遊客的大量湧入，而衍生出衣食住行等需精細保障服務的「飛天經濟」。

「每到傍晚下班時，尤其是法定節假日，會有大批的航天工作者湧入村子的大棚採摘園，偶爾也會向我們支招一些致富建議或需求信息。」張吉雄表示，該村近年建成集旅遊、休閒、度假、採摘、餐飲、住宿的農家特色休閒一條街，以打造後勤保障休閒度假基地。

航天鎮是由金塔縣原雙城鄉和天倉鄉於2004年4月合鄉併鎮後成立的中心集鎮。據金塔官方數據顯示，1949年以來，145顆人造衛星、11艘航天飛船、11名航天員從這進入太空。

在航天鎮城區一家擁有50餘間客房的賓館，疫後恢復營業不長時間便日益爆滿。該賓館老闆高玉芬此前在鎮子上經營過近20年水產生意，去年投資一千餘萬元（人民幣，下同）修建了這家賓館，近年的人流漸密讓她提前嗅到旅遊商機。

「可能是這兩年國家對航天事業支持力度不斷加大，所以來的客人愈來愈多。」高玉芬坦言，從之前紅紅火火的水產生意，到現轉行經營賓館，「飛天經濟」讓她的生活和職業選擇愈來愈好，其身邊也有不少親朋好友通過此長期獲益。

「近水樓台先得月」的高玉芬見過航天城一次次騰空而起的發射活動，但依然迷戀噴著火焰的火箭劃過夜空時的驚豔與震撼。

航天鎮黨委書記鄧世鵬表示，目前擁有1.2萬人的該鎮依託「航天經濟」，基本家家戶戶都參與了進來，既有城區餐飲服務業，也有城郊炙手可熱的休閒農業，促進了農民增收、農業增效。