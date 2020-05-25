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聯想CEO：智能技術成戰略必需品

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶在2019年創新經濟論壇上發言，認為疫情造就獨特工作和生活環境，從中長期看，會進一步加速智能場景落地。（中新社）
聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶在2019年創新經濟論壇上發言，認為疫情造就獨特工作和生活環境，從中長期看，會進一步加速智能場景落地。（中新社）

危和機總是同生並存的，克服了危即是機。對於這句話，全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶頗有體會。新冠肺炎疫情全球蔓延造成世界經濟嚴重滑坡，不可避免波及IT行業。作為全球最大的個人電腦製造商之一，聯想亦面臨挑戰。

中新社報導，楊元慶在大陸十三屆全國人大三次會議期間受訪時表示，此次疫情對聯想海外業務確實造成一定衝擊，但影響不大。該公司在全球共有30多個製造廠，疫情期間海外工廠裡僅印度工廠短期停工，墨西哥工廠一段時間內只允許部分員工到崗。目前這兩家工廠也已恢復生產。

楊元慶認為，疫情造就了獨特的工作和生活環境，從中長期看，它會進一步加速智能場景落地，讓5G、人工智能、大數據、邊緣計算、雲計算、物聯網等智能科技像空氣一樣滲透到社會方方面面。疫情以一種意想不到的方式，讓智能技術變成了真正意義的「戰略必需品」。

而在應對疫情過程中，大陸各行各業對智能技術的廣泛應用，官方對這一趨勢的高度重視和鼎力支持，都讓他看到了危機中的轉機。如此次政府工作報告中就提及，加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。

在楊元慶看來，「新基建」正是促進產業智能化轉型升級、實現中國大陸經濟高質量發展的新動能。據此他相信，儘管疫情對一季度中國大陸經濟造成衝擊，但不會影響長期向好基本面，「我對這一年中國經濟的發展前景仍然充滿信心」。

他表示，「新基建」既是先進智能科技，又是賦能智慧經濟的基礎設施，一頭連著巨大投資需求，一頭牽著不斷升級的企業市場，將對經濟發展起到雙重功效。這一趨勢給中國大陸企業帶來新的機遇和挑戰。「中國應充分抓住機遇，促進智慧經濟全面發展，盡早完成產業躍遷，不負世界工廠的大國擔當」。

在「新基建」涉及的相關領域中，目前聯想業務覆蓋了5G、人工智能、數據中心、工業互聯網四大核心技術，未來還將積極為「新基建」提供核心科技，為產業智能化變革賦能，成為「新基建」的核心提供商。

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