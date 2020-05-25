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新基建概念 首入陸政府工作報告

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏，在北京鐵道大廈駐地透過視訊受訪。（中新社）
大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏，在北京鐵道大廈駐地透過視訊受訪。（中新社）

加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網路，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。22日公布的中國大陸政府工作報告中，首次出現了「新基建」這一概念。如何讓其飛得更高、更穩、更遠，成為值得思考的問題。

中新社報導，大陸全國政協委員、新華聯集團董事局主席傅軍建議，將「新基建」計畫納入五年發展重點規畫，並與財政政策相配套。同時，注重區域之間的協調、聯通，並充分考慮東西部資源需求和供給差異來進行科學的規畫布局，避免形成數字鴻溝。

大陸全國政協委員、中國科學院信息工程研究所所長孟丹表示，「新基建」既帶來新的發展機遇，但造成的安全風險挑戰早已超出傳統網路安全攻防的維度，對網路空間安全產生了全新的挑戰。

他建議，應完善「新基建」安全體系建設，加強軟件供應鏈安全、隱私與內容風險檢測等領域的安全基建能力，產學研用全面結合，構建完整的安全基礎設施，同時加快網路安全產業升級，制定安全基建的國家標準。

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達表示，「新基建」需要新技術的支撐，而新技術本身大多是開放性的，因此需要新監管。

在處理「新基建」涉及的新興行業標準制定和安全性維護等問題時，政府監管部門應在嚴格監督的同時開放思路，為「新基建」的平穩起飛創造良好法治環境。　　

加強相關領域複合型人才的培養，出現在多位代表、委員的提案和建議中。大陸全國政協委員、百度公司董事長李彥宏在提案中建議加強人工智能基礎和應用人才培養，通過基礎科技人才計畫、科技獎勵、人才服務包等政策，給予基礎人才更多支持。

連續三年向大會提出工業互聯網相關建議的大陸全國人大代表、浪潮集團董事長兼CEO孫丕恕稱，為築牢產業基礎，應加快工業App開發者人才隊伍建設，構建工業互聯網App應用創新生態圈。

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