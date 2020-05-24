台籍人大廖海鷹：歡迎台胞投資網路教育和網路醫學

台籍大陸全國人大代表、河北醫科大學第二醫院甲狀腺、乳腺外科主任廖海鷹表示，疫情對網路教育、網路醫療，整個國民經濟的結構，都會產生巨大的改變。大陸的發展帶動了整個世界的目光，歡迎青年台胞到大陸來創業就業，大陸全國台聯會和「台胞之家」將提供全方位的關心和呵護。

廖海鷹對中國網稱，自己帶來一個建議，即加大對公共衛生投入。今年在新年伊始，突然出現一個意想不到的疫情。疫情就是大考，也是對國家公共防疫一個考核。從中既有成績，可能也發現一些短板。所以說對整個防疫體系的建設、投入，以及人財物的管理等等，提出更多的要求。回顧抗疫的過程，想在這方面帶來對抗疫的思考，及抗疫構建的一些新的設想和建議。

他說，這次疫情會可能給我們帶來許多的啟示，就是對整個公共衛生的構架和公共衛生的承載，以及公共衛生的建設。不只是大陸，縱觀世界各國和地區在公共衛生，這個應急構架和防疫的構架中，會提出更高的要求和更科學的規範。

這次疫情可能還體現出對整個生活和生產和經濟活動的影響。今後的生活模式、生活習慣，以及對這個公共衛生的認識會產生一個非常大的改變，以及網路教育、網路醫療，整個國民經濟的結構，都會產生一個巨大的改變。

廖海鷹稱，兩岸之間應該加强交流。無論從感情還是認知，交往交流才能够找到解决問題的核心。現在由於民進黨當局的政治操作給兩岸的民間交流帶來停滯和受限，使兩岸關係陷於相對的低潮。但是隨著世界經濟和兩岸總體經濟和文化發展，無論到過大陸的台生、台商，他們對大陸會有一個真實的感受，而不是像民進黨當局操縱的輿論那樣片面的、沒有全面的看待大陸。

說到對兩岸關係的展望，廖海鷹稱，隨著整個大陸的發展和市場不斷擴大，大陸的發展帶動了整個世界的目光。不僅僅是台灣，全球的經濟跟大陸都是緊密相連的。對於整個世界大局來看，包括台灣，大陸都是經濟上最活躍、密不可分的。

大陸推出31條和26條，為台胞在大陸的創業和就業提供各種的方便。比如證件的問題、工商手續的問題、納稅、小額貸款等等。每個人都有夢想，特別是年輕人。年輕的夢想要實現，要有環境，要有一個他認為有希望的地方。更多的青年台胞會到大陸來創業就業，他會相信這個市場就是他期待和尋找的市場。

廖海鷹表示，大陸台胞有一個組織，叫台聯會。台聯會另一個名字叫「台胞之家」，它就是為所有的台胞，特別是在大陸求學、創業的台胞，包括台資企業和台商服務的一個鄉親組織。那作為這個組織的一員，將在全方位各方面為青年台胞，特別是創業的青年台胞提供幫助和援助。

當然創業有風險，但是台聯願意跟創業的年輕朋友們一起攜手，提供全方位的關心和呵護，希望能夠能幫助台胞在大陸的創業更順利、更順利、更方便、更快捷，這是「台胞之家」台聯會的初心。