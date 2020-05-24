美控復飛受阻 查4中企反擊

中美角力再添一樁，美國運輸部23日指控中國政府阻撓美國航企復飛中國，致美國航企無法與中國航企公平競爭，而中國航企卻能在疫情期間繼續執行來往美國航班服務。美國政府遂要求四家中國航企提交航班時刻表，以審視是否違反法律或公眾利益。

中央社引述路透指出，美國總統川普政府沒有直接對中國的航空公司實施限制，只說已與中國展開協商，但未達成共識。

美國運輸部試圖說服中國允許恢復美國飛中國的客運航班服務，本周稍早以沒有遵守通知要求為由，短暫延遲一些中國包機飛行。

據報導，根據美國政府網站發布的命令，運輸部提到達美航空公司與聯合航空公司希望在6月恢復飛往中國的航班；而中國的航空業者在新冠肺炎疫情期間一直提供美國航班服務。

根據命令，中國國際航空公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空公司、海南航空控股股份有限公司及其子公司，必須在5月27日以前提交航班時刻表等詳細資料。

報導稱，美國運輸部預告，可能會發現中國航班「違反適用法律，或對公眾利益構成不利影響」。

美國運輸部在聲明中說，已就「這種情況向中國有關當局提出抗議，一再反對中國不讓美國的航空業者充分行使權利，並反對中國否定美國的航空公司在公平、平等基礎上與中國航空業者競爭的權利」，運輸部還稱當前情況「危急」。

美國政府為防堵疫情，於1月31日禁止14天內到過中國的多數非美國籍公民搭機入境美國，但沒有對中國航班祭出任何限制。美國大型航空公司2月自行決定停飛所有前往中國的客運航班。

達美航空與聯合航空持續執飛前往中國的貨運航班。

這份命令提到，美國與中國的航空公司每周在兩國往來飛行的定期航班數量，從1月的325個航班減少到2月中的20個航班，只有4家中國的航空公司執飛，之後到了3月中，增加到34個航班。

美國運輸部的命令還提到，中國民用航空局3月底表示，外國航空公司經營至中國的航線只能保留一條，每周班次不超過一班，且航空公司航班數量不得超過以3月12日為基準的班次。

但由於美國的航空公司在3月12日前已停止所有航班，中國民航局這份通知「實際上等於不讓美國的航空業者恢復定期飛中國的航班」。

對於美方指控，中國多數媒體表示不滿。觀察者網指出，新冠疫情暴發後，川普政府率先針對中國發布「禁飛令」，美聯航更是首家以「需求大幅下降」為由，宣布停止部分中美航班的美國航空公司。近四個月後，川普政府不反思為何至今沒有控制住國內疫情，反而來抗議中方未批准美國航司復飛中國。但真正損害美企競爭力的，難道不是抗疫不力的美國政府嗎？