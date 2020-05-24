單月5億訪問量、App下載650萬次 速賣通擠下亞馬遜

新華網客戶端刊登文章指出，英國金融債券媒體Learn Bonds發布報告稱，受疫情影響，網購在海外迅速普及開來，全球手機購物用戶激增。中國最大的跨境電商零售平台全球速賣通（AliExpress）表現不凡，3月App下載量達到650萬次，超過美國互聯網巨頭亞馬遜。

報導指出，全球民意調查統計數據門戶平台Statista的數據顯示，全球速賣通在3月的獨立訪問量為5.32億次。報導並引述美國知名財經媒體商業內幕曾指出，亞馬遜遇到了強勁的對手，全球速賣通在國際市場的迅速普及是主要原因之一。

疫情之下，各國採取的疏離政策培養了人們的線上購物習慣。不久前，英國金融時報在一篇文章中提及，疫情期間，全球速賣通在西班牙和義大利的流量同比增長了20%和14 %。

5月20日，全球速賣通總經理王明強在與海信集團戰略合作簽約儀式上表示，全球疫情把外貿推到了風口浪尖，傳統線下交易遇困，全球速賣通上卻呈現出一系列逆勢增長的奇蹟。譬如，假髮、家居、玩具、電子消費等用品在平台的銷量漲幅均超過了40%，智能電視的海外銷量同比增長100倍。

全球速賣通總經理王明強表示，海外線上零售滲透率還很低，發達國家約為10%，發展中國家甚至不足5%，這意味著海外線上零售市場是一片藍海。

據報導，數據顯示，擁抱跨境零售電商平台正在成為越來越多傳統外貿企業的「跨賽道」升級之選。僅今年3月，全球速賣通平台新入駐店舖數環比增長132%，其中不乏傳統外貿商家。

不過，王明強也稱，「傳統外貿企業迫切想要數字化轉型，但大多面臨『轉型是找死，不轉是等死』的困境，他們『不會轉』，也『不敢轉』。」