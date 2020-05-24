中國限縮國際航班 大批留學生擔心流落街頭

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防控疫情，中國民航局自3月底實施「五個一」政策，限制國際航班數量，飛往中國的航班因此大幅調整，機票價格也隨之暴漲，大批華人在一票難求之下無法返回中國，更有海外留學生憂流落街頭。

香港01報導，中國傳媒指出，「五個一」政策將延續至6月，甚至會延至10月。消息引起大批海外留學生不滿，不少人憂慮，畢業後學校宿舍或租住的寓所即將到期，擔心無處可去要流落街頭。

為此，報導稱，中國民航局成為「眾矢之的」，其官方微博湧入眾多批評，隨後關閉留言區。

據指出，民航局發布的「五個一」政策具體為，中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留一條，且每條航線每周運營班次不得超過一班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留一條，且每周運營班次不得超過一班。各航空公司應根據上述要求，提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計畫。

21世紀經濟報導19日指出，民航局一份最新特急電報通知，要求各地區民航管理局和航空公司，提前一兩個月申請國際航班預先飛行計畫，尚未復航的航空公司不得在批准復航之前預售國際機票。通知內容顯示，至少在10月份之前，「五個一」政策仍將繼續執行。

報導還稱，外國航空公司已經預售了不少機票。因此民航局要求做好已預售機票的退改工作，已經確認無法執行的航班，各航司要盡快告知旅客航班取消情況，並為其辦理退改手續。

另據中國民航網微信公眾號，近日、國航、東航、南航等航空公司陸續披露6月國際航班計畫，計畫顯示，飛往北美、歐洲及亞洲其他國家的航班每周都有航班。如國航每周可執行國際航線共計24條，目的地包括20多個國家，如美國、加拿大、英國等。