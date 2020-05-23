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台籍人代蔡培輝：11條措施有助兩岸深度融合發展

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸台籍全國人大代表蔡培輝。（中國台灣網）
大陸台籍全國人大代表蔡培輝。（中國台灣網）

台籍大陸全國人大代表蔡培輝表示，隨著大陸31條、26條和最近公布的11條措施的實施，將會吸引大量的臺胞來大陸就業、經商辦企業、居住旅遊等等，達到兩岸民間的深度融合發展，對「和平統一、一國兩制」，有效遏制「台獨」，具釜底抽薪的作用。

蔡培輝接受人民日報等陸媒聯合視訊採訪時表示，很多來過大陸的臺胞越來越發現大陸政治穩定，市場潜力大，空間大，經濟發展迅速，是投資做企業的熱土，與臺灣形成鮮明的對比。臺灣選舉亂象，「台獨」勢力的亂作為都對臺灣經濟造成很多不利影響。越來越多的臺胞來大陸發展的趨勢，也就自然而然地形成了。只要大陸保持改革開放、發展經濟，「和平統一、一國兩制」不動搖，大陸對臺灣的影響會越來越大。

儘管當下民進黨當局搞分裂、搞「台獨」有愈演愈烈的趨勢，但兩岸經濟的合作與發展前景廣闊。特別是大陸2018年推出的「31條措施」，2019年推出的「26條措施」及剛推出的「11條措施」，對臺企和臺胞來說是利好、是福祉、是未來和希望。其核心，是讓臺胞在祖國大陸享有與大陸同胞同等待遇，這些待遇為臺胞提供無限的融合發展空間。

蔡培輝表示，一方面，「11條」推出後，臺企可參與大陸的重大工程、重大專案、高科技領域的建設；另一方面對臺胞個人來說，臺灣的老師、律師、醫師、演員等都可以來大陸發展，這就為經貿交流、人員交流和共同發展的各種空間相融提供了可能，讓兩岸融合發展的大樹枝繁葉茂、鬱鬱蔥蔥。

作為臺籍中共人大代表，蔡培輝稱自己熱愛臺灣，很關心臺胞在祖國大陸的發展，全力為臺胞鄉親服務，繼續幫忙臺胞鄉親的電子產業、中藥枝術創新、農業科技、綠色製造、智慧製造等企業在大陸的發展，結合大陸精準扶貧後續工作，讓參與的兩岸企業和農民一起發展、一起致富。

希望臺灣企業家、旅行者多來大陸看看，感受大陸發展和巨大變化，瞭解大陸對臺胞扶持的各項政策措施，瞭解大陸為臺灣同胞謀福祉的做法，就會有更多的臺灣同胞反對「台獨」，支持「和平統一，一國兩制」。

台獨 一國兩制

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