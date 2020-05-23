陸今年未設GDP增長目標 林毅夫：不設目標是實事求是

大陸今年政府工作報告中未提具體的GDP增長目標，對此北大國家發展研究院名譽院長林毅夫表示，貿然設增長目標，勢必要採取更多更強的財政政策、貨幣政策。他稱，受新冠疫情影響有許多不確定性，不設GDP增長目標是實事求是的作法。

據大陸官媒新華社報導，林毅夫指出，如果貿然設置增長目標，勢必要採取更多更強的財政政策、貨幣政策。當再次遇到不確定性時，可能會陷入被動的局面，不利於各領域的健康發展。

針對面對不確定性，大陸的經濟與世界經濟將呈何種發展走勢？林毅夫認為，大陸的發展潛力、空間、意願都還很大。在這種情況下，大陸還會是整個世界增長的主要動力源。

林毅夫說，只要疫情過了，大陸的潛力、增長空間、可用的政策手段都還在，相信大陸還是會維持比較高品質的經濟發展態勢。