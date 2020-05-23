華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

大陸通訊設備大廠華為準備開始造車了？繼本月初聯合大陸首批18家車廠成立「5G汽車生態圈」後，大陸汽車發動機精密零部件廠「富臨精工」22日晚間公告，已與華為簽訂「車載減速器採購項目協議」，引發各方揣測。

總部位於四川綿陽的富臨精工為深圳交易所上市公司，成立於1997年。根據公司官網訊息，富臨精工主要從事電磁驅動部件、電子驅動部件、新能源汽車動力減速器、精密液壓零部件、智能駕駛系統關鍵零部件及其它精密機械部件的研發、製造與銷售。

富臨精工的公告稱，「公司被確定為華為新能源車載減速器及相關零部件產品的供應商，雙方未來將圍繞核心技術產品及產業資源，在新能源電驅動總成領域開展合作。」

不過，證券時報報導，華為品牌部相關人士23日回應證券時報查證時表示，華為目前沒有造整車的計劃，目前暫不清楚公告中涉及的零部件的採購用途，內部正在核實信息。

證券時報指出，另一位知情人士分析稱，合作應僅限於新能源車「三電」（指：電驅動、電池、電控）領域，不涉及整車。

華為曾於本月9日宣布，已聯合大陸一汽集團、東風集團、上汽集團等首批18家車廠成立「5G汽車生態圈」，將加速5G技術在汽車產業的商用進程，共同打造消費者感知的5G汽車。

華為當時表示，5G汽車已成為汽車產業發展的戰略制高點和創新熱點，5G技術的高速率、低時延和高可靠，將給智能網聯、智能交通、自動駕駛等場景打開全新的想象空間。

華為稱，消費者能感知的全新駕駛體驗、娛樂體驗，以及人、車、家全場景體驗將是未來5G汽車的創新重點，是眾多車企和華為共同發力的方向。

華為預期，未來兩年將會是5G汽車爆發關鍵年，華為將透過「5G汽車生態圈」與這18家車廠，通過生態圈平台的長期運作、交流互動，共同探索與打磨出真正有價值的5G汽車應用，讓消費者最終能夠享受5G汽車帶來的超級體驗。