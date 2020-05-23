央行：包商銀行接管期限延長6個月

據中國人民銀行網站，5月23日，包商銀行股份有限公司接管組發佈關於延長包商銀行股份有限公司接管期限的公告。大陸銀保監會將繼續接管出現經濟問題的包商銀行半年。

人民銀行全文如下：2019年5月24日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發佈公告，依照中共《中國人民銀行法》《銀行業監督管理法》和《商業銀行法》有關規定，自2019年5月24日起對包商銀行股份有限公司實行接管，接管期限一年。

實施接管以來，接管組穩步推進包商銀行清產核資、改革重組等工作。現時，蒙商銀行已設立並順利開業，運行平穩。蒙商銀行、徽商銀行收購承接包商銀行相關業務、資產及負債正在有序進行。因疫情影響，包商銀行後續依法處置的工作進度需適當延後。根據《中華人民共和國商業銀行法》第六十七條，經中國銀行保險監督管理委員會準予，包商銀行接管期限延長六個月，自2020年5月24日起至2020年11月23日止。

2019年5月24日，中共銀保監會發佈公告稱，鑒於包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，對包商銀行實行接管。

明天集團股權問題是包商銀行被接管的主要原因。根據中共監管披露的訊訊，明天集團當時持有包商銀行89%的股權，而包商銀行大量資金被大股東違規佔用，形成逾期，導致包商銀行出現嚴重的信用風險。包商銀行資本充足率已低於監管要求。