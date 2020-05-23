對抗美元霸權？人行：推動人民幣發揮全球公共品功能

全球金融海嘯後，大陸就積極推動人民幣國際化。如今，中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露更提出，下一步，人民幣國際化將繼續以更好地服務國際貿易和投融資為導向，「積極有為，順勢而為」，推動人民幣充分發揮「全球公共物品」的功能。

陳雨露也是大陸全國政協委員、經濟委員會副主任，由人行主管的《金融時報》23日刊登陳雨露專訪。陳雨露除說明人民幣國際化成果，並提出要推動人民幣充分發揮全球公共物品的功能。

陳雨露表示，當前，人民幣跨境使用繼續保持快速增長。2019年全年銀行代客人民幣跨境收付金額合計達19.7兆元，增長23%，收付金額創歷史新高。

他指出，儘管新冠疫情衝擊全球貿易、金融及經濟，但今年前四個月，人民幣跨境收付金額達人民幣8.3兆元，仍持續成長38%。

陳雨露說，2016年人民幣加入SDR貨幣籃子後，就被正式賦予全球公共物品屬性。幾年來，人民幣作為國際支付貨幣的功能不斷增強，投融資貨幣功能持續深化，儲備貨幣功能逐漸強化，計價貨幣功能也有所突破。

他強調，下一步，人民幣國際化將繼續以更好地服務國際貿易和投融資為導向，從幾個面向推動人民幣充分發揮全球公共物品的功能：