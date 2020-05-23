對抗美元霸權？人行：推動人民幣發揮全球公共品功能
全球金融海嘯後，大陸就積極推動人民幣國際化。如今，中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露更提出，下一步，人民幣國際化將繼續以更好地服務國際貿易和投融資為導向，「積極有為，順勢而為」，推動人民幣充分發揮「全球公共物品」的功能。
陳雨露也是大陸全國政協委員、經濟委員會副主任，由人行主管的《金融時報》23日刊登陳雨露專訪。陳雨露除說明人民幣國際化成果，並提出要推動人民幣充分發揮全球公共物品的功能。
陳雨露表示，當前，人民幣跨境使用繼續保持快速增長。2019年全年銀行代客人民幣跨境收付金額合計達19.7兆元，增長23%，收付金額創歷史新高。
他指出，儘管新冠疫情衝擊全球貿易、金融及經濟，但今年前四個月，人民幣跨境收付金額達人民幣8.3兆元，仍持續成長38%。
陳雨露說，2016年人民幣加入SDR貨幣籃子後，就被正式賦予全球公共物品屬性。幾年來，人民幣作為國際支付貨幣的功能不斷增強，投融資貨幣功能持續深化，儲備貨幣功能逐漸強化，計價貨幣功能也有所突破。
他強調，下一步，人民幣國際化將繼續以更好地服務國際貿易和投融資為導向，從幾個面向推動人民幣充分發揮全球公共物品的功能：
一、進一步推動人民幣跨境使用，探索推進更高水平貿易投資便利化，切實發揮人民幣跨境使用幫助企業節約交易成本、降低匯率風險的積極作用。同時，進一步推動國際大宗商品人民幣計價和結算。
二、繼續推動金融市場對外開放，包括：進一步便利境外投資者使用人民幣投資中國境內債券和股票，積極吸引中長期被動型投資者入市。同時發揮好人民幣作為SDR籃子貨幣等國際儲備貨幣功能，滿足全球市場日益增長的人民幣流動性需求。
三、推動重點區域人民幣跨境使用試點。在粵港澳大灣區推動建立跨境理財通機制、研究推動本外幣合一資金池試點，支持上海貿易融資資產跨境轉讓交易平台建設，推動形成海南自貿港高水平金融對外開放格局。
四、引導離岸人民幣市場健康發展。提升人民幣可自由使用水平，提供必要的流動性支持，促進離岸與在岸市場良性互動、深度整合。
五、完善宏觀審慎管理。加強對跨境資金流動的監測、分析和預警，做好逆周期調節，防範跨境資金流動風險。
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