雀巢加入人造肉大戰 將在天津生產年底上市

繼大陸肯德基和星巴克之後，全球食品巨頭雀巢公司也宣布，將投資超過1億瑞士法郎（約新台幣31.2億元），擴建天津的工廠，在亞洲首次啟動人造肉生産，並於今年底推出人造肉產品。

日經中文網報導，實際上，大陸是全球最大生豬生產國及豬肉消費國，去年受非洲豬瘟疫情影響，造成生豬供應緊張，加上新冠肺炎疫情爆發，在各種情況下，人造肉的需求均有希望擴大。

報導指出，雀巢公司著眼人造肉的需求增加，所以希望加快步伐，拓展大陸人造肉食品市場。

雀巢中國公關負責人表示，計劃在今年底之前於大陸推出人造肉産品，不過未透露具體的產品種類和産量，雀巢還表示，投資還將包括對雀巢現有的Purina寵物食品廠進行大幅產能擴張，新生產線將為消費者提供優質的寵物飲食和濕貓糧產品。

企業觀察報報導，根據Euromonitor的數據，自2014年至2018年，大陸的非肉類市場（包括替代肉類產品）增長了33.5%，2018年市場規模接近100億美元，Euromonitor預測到2023年規模將達到119億美元。

4月20日，肯德基在大陸推出人造肉產品「植培黃金雞塊」，是與美國食品巨頭嘉吉合作。

同樣在今年4月，星巴克宣布在大陸推出一份新的基於植物蛋白的人造肉午餐功能表，產品主要由美國「人造肉第一股」Beyond Meat生產。

疫情無疑加速了人造肉的發展，由於新冠肺炎疫情流行，破壞了傳統的肉類供應鏈，Beyond Meat今年第1季營收年增141.5%；淨利潤181.5萬美元，而去年同期淨虧損664.9萬美元。