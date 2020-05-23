黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

大量中國三星手機用戶，23日凌晨起，就發現手機出現黑屏、亂碼、不斷重開機等問題。據稱，受影響的手機型號包括：S8、S9、S10甚至是S20。三星（中國）投資有限公司周六中午回應稱，已收到部分用戶反應，正在積極排查原因，並將儘快提供解決方案。

根據《每日經濟新聞》與《中新經緯》等媒體報導，23日凌晨起，就有大量三星手機用戶在微博發文稱，自己的三星手機系統遭遇問題。網友反映的問題包括，亂碼、自動黑屏關機、無限重啟等。

報導稱，從用戶反映的情況來看，手機不能正常開機，也無法正常使用。周六已有不少手機出現問題的客戶，前往三星售後服務中心尋求協助。

有分析認為，出現這種情況，可能是三星的服務器遭受攻擊。也有網友推斷，三星手機應是遇到時間bug或服務器崩潰，解決方法是關閉自動更新、備份手機資料。重啟時，進桌面將時間改為5月1日。

《21世紀經濟報導》指出，有手機維修人員表示，問題應出現在鎖屏APP，而導致鎖屏APP出現bug的原因是農曆閏4月。

每日經濟新聞表示，三星手機在中國大陸市佔率曾超過20%，但隨著大陸本土手機品牌崛起及蘋果強力競爭，過去幾年三星手機在中國大陸的市佔率快速萎縮。據統計，2019年第2季，三星在大陸的手機銷售量僅70萬支，市佔率已降至0.7% 。