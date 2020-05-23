快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
三星手機在中國大陸傳出大規模系統故障。（美聯社）
三星手機在中國大陸傳出大規模系統故障。（美聯社）

大量中國三星手機用戶，23日凌晨起，就發現手機出現黑屏、亂碼、不斷重開機等問題。據稱，受影響的手機型號包括：S8、S9、S10甚至是S20。三星（中國）投資有限公司周六中午回應稱，已收到部分用戶反應，正在積極排查原因，並將儘快提供解決方案。

根據《每日經濟新聞》與《中新經緯》等媒體報導，23日凌晨起，就有大量三星手機用戶在微博發文稱，自己的三星手機系統遭遇問題。網友反映的問題包括，亂碼、自動黑屏關機、無限重啟等。

報導稱，從用戶反映的情況來看，手機不能正常開機，也無法正常使用。周六已有不少手機出現問題的客戶，前往三星售後服務中心尋求協助。

有分析認為，出現這種情況，可能是三星的服務器遭受攻擊。也有網友推斷，三星手機應是遇到時間bug或服務器崩潰，解決方法是關閉自動更新、備份手機資料。重啟時，進桌面將時間改為5月1日。

《21世紀經濟報導》指出，有手機維修人員表示，問題應出現在鎖屏APP，而導致鎖屏APP出現bug的原因是農曆閏4月。

每日經濟新聞表示，三星手機在中國大陸市佔率曾超過20%，但隨著大陸本土手機品牌崛起及蘋果強力競爭，過去幾年三星手機在中國大陸的市佔率快速萎縮。據統計，2019年第2季，三星在大陸的手機銷售量僅70萬支，市佔率已降至0.7% 。

三星

延伸閱讀

末代港督指港人被大陸「出賣」 籲英國應與香港站在一起

大陸車載新冠病毒檢測實驗室6月底問世 50分鐘出結果

兩岸搶艙 航空業SOS拚客機變貨機

助台商貸款 台銀行業者建議兩岸信用報告互認

相關新聞

中國限縮國際航班 大批留學生擔心流落街頭

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防控疫情，中國民航局自3月底實施「五個一」政策，限制國際航班數量，飛往中國的航班因此大幅調整，機票價格也隨之暴漲，大批華人在一票難求之下無法返回中國，更有海外留學生憂流落街頭。

單月5億訪問量、App下載650萬次 速賣通擠下亞馬遜

新華網客戶端刊登文章指出，英國金融債券媒體Learn Bonds發布報告稱，受疫情影響，網購在海外迅速普及開來，全球手機購物用戶激增。中國最大的跨境電商零售平台全球速賣通（AliExpress）表現不凡，3月App下載量達到650萬次，超過美國互聯網巨頭亞馬遜。

陸企人物／人生4次轉折 張磊只想「幹大事」

在中國大陸價值投資領域被尊為教父級人物的張磊最喜歡說，投資就是投人，他喜歡找「想幹大事」、「有大格局」的創業者。他鼓勵遭...

台籍人大廖海鷹：歡迎台胞投資網路教育和網路醫學

台籍大陸全國人大代表、河北醫科大學第二醫院甲狀腺、乳腺外科主任廖海鷹表示，疫情對網路教育、網路醫療，整個國民經濟的結構，...

美控復飛受阻 查4中企反擊

中美角力再添一樁，美國運輸部23日指控中國政府阻撓美國航企復飛中國，致美國航企無法與中國航企公平競爭，而中國航企卻能在疫情期間繼續執行來往美國航班服務。美國政府遂要求四家中國航企提交航班時刻表，以審視是否違反法律或公眾利益。

彭博專欄／美制裁北京 小心傷到香港

川普政府已矢言，將對中國大陸要實施港版國安法予以強烈反制，只不過美國可動用的辦法有限，因為任何針對北京的懲罰措施不僅可能...

A股入富首階段…剩最後一哩

指數編製公司富時羅素昨（23）日公布旗艦指數系列（富時GEIS）的6月季度調整情況，這次僅有浙商銀行和渝農商行兩檔A股被...

李克強：保就業民生 就能穩增長

大陸國務院總理李克強昨天表示，過去強調穩增長是為了保就業、保民生，現在要反過來說，保住就業、保住民生就能穩增長，這是正在探索的一條新路子。

拚脫貧 習近平：不能走回計畫經濟

中共總書記習近平昨天在大陸全國政協經濟界聯組會上表示，讓市場在資源配置中起決定性作用，不能回到計畫經濟的老路上去。

雀巢砸31億 加入大陸人造肉大戰

繼大陸肯德基和星巴克之後，全球食品巨頭雀巢公司也宣布，將投資超過一億瑞士法郎（約新台幣卅一億元），擴建天津的工廠，在亞洲首次啟動人造肉生產，並於今年底推出人造肉產品。

台籍人代蔡培輝：11條措施有助兩岸深度融合發展

台籍大陸全國人大代表蔡培輝表示，隨著大陸31條、26條和最近公布的11條措施的實施，將會吸引大量的臺胞來大陸就業、經商辦...

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

大陸通訊設備大廠華為準備開始造車了？繼本月初聯合大陸首批18家車廠成立「5G汽車生態圈」後，大陸汽車發動機精密零部件廠「...

熱門新聞

歐洲對港版國安法回應冷淡 專家說是為了「它」

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

香港明舉行「反惡歌法大遊行」 港警揚言違法一定拘捕

中國違背自治承諾 美揚言取消香港特殊貿易待遇

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。