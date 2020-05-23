經濟復甦排行榜出爐！第一名竟然在離島

新冠疫情後，大陸各城市的經濟恢復狀況如何？陸媒調查顯示，有5座城市經濟復甦指數超過100%，其中以儋州最高，達271.6%。

每日經濟新聞報導，這項調查是利用覆蓋百萬量級中小微企業的稅務、發票、支付、工商等多個數據，涵蓋各類企業經營數據，以2至4月期間企業真實的經營活動，測算各省區、城市、行業與去年同期的恢復比例。

調查顯示，2至4月在335座城市中，有超過三成還在50%的復甦線附近徘徊，儋州、那曲、果洛、林芝和煙台這5座城市經濟復甦指數已超過100%。其中又以儋州市以271.6%的恢復情況遙遙領先。

第二名則是那曲市(復甦指數149.2%)。果洛、林芝、煙台的復甦指數分別為121.6%、117.7%和107.8%。

超過100%的復甦指數，意味這些城市經濟不僅恢復到去年同期水準，當地經濟甚至還在疫情之下大幅反彈。

儋州這5座城市的行業經濟復甦指數顯示，2至4月拉動經濟復甦的主要行業集中在租賃和商務服務業，居民服務、修理和其他服務業，建築業，採礦業，衛生和社會工作業。此外，比較排名居前的城市與排名落後的城市，可以發現共同點，這些城市多數是中小型城市，均不在人口千萬級和GDP兆元級的陣營。

值得注意的是，大型及特大型城市的經濟復甦情況，從城市排名上看相對穩定，大部分處於中間偏後的位置。

從2至4月335座城市的經濟復甦指數來看，北上廣深的表現並不算突出，甚至都沒有擠進前50。恢復情況最好的廣州，以63.9%的復甦指數位居第66名，而上海、北京和深圳，復甦指數為46.7%、42.4%和42.1%，分別位居第231、274和276名。

廣州則是一線城市當中，唯一進入100強的城市。

在這次疫情的重災區湖北省，鄂州市以57.2%的復甦指數領先湖北13城市，相比335座城市53.3%的復甦指數中位數，鄂州市的恢復情況處於偏上水準，甚至超越一線城市中的北京、上海和深圳。其次為襄陽市和孝感市，分別恢復44.2%和40.7%。

分析指出，疫情較為嚴重，經濟活動受疫情影響較大的城市，復甦難度也更大，進程自然也會相對偏慢。其次，當地的經濟結構也會在很大程度上影響復甦的速度。例如第三產業占比高或外向型程度高的城市，其恢復起來也相對會更艱難。