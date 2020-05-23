富時羅素A股權重提至25%：第一階段納A即將完成

指數編制公司富時羅素今（23）日公布旗艦指數系列(富時GEIS)的6月季度調整情況，這次僅有浙商銀行和渝農商行兩檔A股被納入大盤股，該變動將於6月22日開盤前生效，A股有望獲得新的增量資金。

同時，富時羅素還決定將A股納入因子從當前的17.5%提高至25%，至此，富時羅素「納A」第一階段即將完成。

今年3月，富時羅素宣布按計劃推進納入A股擴容，將A股的納入因子由15%提升至25%。此次納入分成兩步實施，其中四分之一已於今年3月完成，剩餘的四分之三將於今年6月的指數評估一起實施。A股納入因子比例將從當前的17.5%提升至25%，外資被動配置的增加有望為A股市場帶來新的增量資金。

廣發證券表示，參考海外經驗，資本市場開放獲得國際市場認可之後，外資會在較長一段時間持續放量流入，即使國際指數納入因子暫停提升，期間外資仍會保持一定規模的流入。預計未來10年A股外資持股占比有望從當前的3%提升至10%左右，平均每年A股淨流入規模人民幣3,000億至4,000億元。

招商證券指出，考慮到目前境外資金在A股持股比例水準不高，仍處於加持階段，參考韓國和台灣納入MSCI的進程，預計今年境外資金總體仍將保持淨流入狀態，預計將達人民幣2,500億至3,000億元。

川財證券表示，根據富時羅素之前公布的官方數據顯示，追蹤富時羅素全球股票指數體系的資金約為1.7兆美元，被動式掛鉤跟蹤型指數基金的規模占比約80%-85%，主動式參考跟蹤型指數基金占15%-20%。第一階段A股納入富時羅素前兩步預計分別帶來被動跟蹤增量資金約20億、40億美元。