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「薪」酸！復旦博士任職疾控中心 年收僅35萬元

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

近日，「復旦畢業40歲博士年收入僅8.2萬元(人民幣，約35萬台幣)」一文引發關注。全國人大代表、貴州省疾控中心健康教育所副所長何琳說，疾控中心薪資偏低致人才流失，這位年薪8.2萬元的博士就因此到深圳工作去了。她已連三年向人大提案，希望將疾控納入公務員管理，留住專業人才。

中國青年報報導，一篇「復旦畢業40歲博士年收入僅8.2萬元，全國人大代表建議：疾控納入公務員管理」文章在網路上引起熱議。「我們2018年流失的一個博士，上海復旦大學流行病學與統計學畢業，現在已經到深圳去了。作為40歲的副主任醫師，2017年全年的收入只有8.2萬元。」何琳說，她已連續三年就「穩定疾控人才隊伍」向全國人大提案。

何琳說，從2010年開始，疾控人才隊伍就在流失，這幾年流失了200多人，包括她所在的貴州疾控中心省級人才流失也很嚴重，很多博士都走了。「為什麼？這個待遇的問題是最嚴重的，因為整個疾控中心在醫療衛生裡面已經邊緣化了，一些老百姓的話來講成扶貧對象了。」

何琳在提案中提出兩點建議：第一，調整防疫津貼，要有可操作性；第二，把疾控納入公務員的管理。

報導指出，「瞭望」專刊曾援引復旦大學公共衛生學院院長何納稱，很多省市疾控中心人員待遇不僅低於同級醫院系統，還低於社區衛生服務中心人員。比如上海市疾控中心人員2018年前工資收入不到三級醫院醫生平均工資的一半。專家建議通過提高從業人員工資待遇和專業水平，吸引更多高層次人才加入疾控隊伍。　　　　　

對於「復旦畢業40歲博士年收入僅8.2萬元」，網友大多認為薪資偏低，「博士後還不如網紅刷臉帶貨的」，主張應調薪，以留住疾控人才，況且何琳已連三年提案，今年又遇上新型冠狀病毒疫情，「人大今年是不是要有所回應了？」

也有網友說，很多人的年薪遠低於8.2萬元，若博士調薪，這些人是否也應調薪？況且博士也許能讀書，但到了社會就要依能力來決定薪資，「難道這也要強制？」

公務員 薪資

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